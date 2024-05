Il Napoli continua a seguire Antonio Conte. Le parole di Fabrizio Romano sul futuro dell’allenatore italiano.

In casa Napoli c’è tanta voglia di ripartire dopo la stagione deludente. Uno degli obiettivi primari è ingaggiare un tecnico all’altezza, uno di quelli che sappia dare alla squadra la giusta grinta nel corso dell’annata. Tale affermazione, riguarda da molto vicino Antonio Conte. Quest’ultimo, gode della mentalità del vincente motivo per il quale Aurelio De Laurentiis vorrebbe offrigli la panchina del Napoli. I contatti sono frequenti, ma al momento non risulta ancora un accordo completo.

Il patron azzurro è convinto che Antonio Conte sia l’uomo adatto da cui ripartire. Al tempo stesso, anche l’allenatore ha raggiunto la propria consapevolezza, iniziando a credere nel progetto partenopeo. Infatti, il tecnico è convinto di poter fare molto bene in Campania, ma prima di concludere l’operazione la società dovrà assecondare le proprie richieste. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti sottolineati da Fabrizio Romano, esperto di mercato e non solo.

Romano: “Conte crede che Napoli sia una giusta opportunità”

Antonio Conte e il Napoli sono più vicini che mai. Da giorni si parla di un possibile accordo, il quale però non risulta completato e ci sarò bisogno di ancora un po’ di lavoro. Come riportato da Fabrizio Romano, tramite il proprio canale “YouTube” la trattativa ha però raggiunto una fase davvero cruciale. Di seguito le parole dell’esperto di mercato.

“La trattativa tra Conte ed il Napoli è viva ed è nelle fasi cruciali. Conte non si è mai offerto a nessun club, nonostante le voci che cirocolavano sul suo conto. Non ha bisogno di offrirsi, lui è uno dei migliori allenatori al mondo. Conte aspettava la giusta opportunità e crede che questa sia il Napoli. Conte è attratto dalla sfida per la piazza, la città, la squadra e la ricostruzione che dovrà esserci. Conte chiede un salario alto, ma assolutamente non faraonico. Sarebbe bellissimo vedere Antonio in una città appassionata come Napoli”.

I rapporti tra il tecnico e il presidente De Laurentiis sono molto buoni, motivo per il quale le parti potrebbero trovare un accordo soddisfacente. I contatti sono vivi e continueranno ad esserci nei prossimi giorni. Infatti, la stagione è ormai giunta al termine ed il club azzurro ha fretta di ingaggiare un nuovo condottiero. La scelta del tecnico risulterà cruciale anche per il mercato, vista la mini rivoluzione che prenderà vita alla Corte del Vesuvio.