Fabrizio Romano ha appena pubblicato la notizia sui social: riguarda Conte e il Napoli

Antonio Conte è sempre in pole position per la panchina del Napoli: annuncio importantissimo di Fabrizio Romano.

Il Napoli in questi minuti sta giocando la sua ultima partita stagionale. Gli azzurri stanno affrontando il Lecce di Luca Gotti. Il match dello Stadio Maradona ha ancora valore per gli azzurri che in caso di vittoria dovranno sperare nei risultati di Torino e Fiorentina per conquistare la qualificazione in Conference League.

Negli ultimi giorni, però, l’attenzione mediatica si focalizzata unicamente sul futuro del Napoli. Gli azzurri hanno incassato il rifiuto di Gian Piero Gasperini. Dopo i colloqui degli ultimi giorni tra il tecnico dell’Atalanta e il presidente Antonio Percassi, Gasperini sembra intenzionato a restare a Bergamo.

Il Napoli, dunque, ha accelerato per Antonio Conte. L’ex Inter e Tottenham ha aperto al Napoli e ora è in pole position per la panchina degli azzurri. Nel frattempo è arrivato un importante aggiornamento di Fabrizio Romano, noto esperto di mercato.

Napoli-Conte, c’è l’annuncio di Fabrizio Romano

Le voci di mercato negli ultimi giorni hanno visto Antonio Conte avvicinarsi sempre più alla panchina del Napoli. Molti tifosi azzurri, per paura di restare delusi, hanno sempre atteso con ansia l’annuncio di Fabrizio Romano, uno dei più grandi esperti di mercato al mondo.

Negli ultimi minuti, attraverso il proprio profilo Instagram, proprio Fabrizio Romano ha fatto un importante aggiornamento sul futuro di Antonio Conte.

Secondo Romano, il Napoli ha inviato ad Antonio Conte la proposta di contratto che sarà valido fino al 2027. Qualora Conte dovesse accettare diventerebbe l’allenatore più pagato nella storia del Napoli e l’allenatore più pagato in Serie A.

Fabrizio Romano ha affermato, inoltre, che gli ultimi dettagli dovranno passare al vaglio di Aurelio De Laurentiis che sarà a Napoli lunedì prima di partire per alcuni giorni. Fabrizio Romano ha voluto precisare che Conte ha sempre aperto alla possibilità di allenare il Napoli ed è convinto che il progetto degli azzurri sia fantastico. Secondo Romano, ora, la parola passa al presidente Aurelio De Laurentiis che deve solo chiudere l’affare.

Se i tifosi del Napoli avevano bisogno di un’ulteriore conferma per poter sognare l’arrivo di Antonio Conte, adesso è arrivato. Il tecnico salentino è in orbita Napoli sin dall’addio di Rudi Garcìa nel mese di novembre. Sin da quel momento, l’ex Juventus è sempre stato il preferito dei tifosi azzurri che ora potrebbero davvero essere accontentati.