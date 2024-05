Contestazione tifosi, i tifosi lanciano un coro vs ADL: lo cantano anche a Bari

Il Napoli sta affrontando il Lecce allo Stadio Maradona: i tifosi azzurri hanno contestato duramente la squadra e il presidente De Laurentiis.

Finalmente la stagione del Napoli sta volgendo al termine. Gli azzurri salutano una stagione davvero molto complicata. Dopo la gioia dello scudetto nella passata stagione, il Napoli è crollato su sé stesso e non ha mai replicato quanto fatto vedere lo scorso anno.

Sin dalle prime battute di questa stagione, si è avuta la sensazione che l’incantesimo che aveva spinto gli azzurri lo scorso anno, si era spezzato. Rudi Garcìa ha sbagliato completamente la preparazione atletica e da lì il Napoli è entrato in un vortice di risultati negativi che ne hanno minato la solidità soprattutto mentale.

Tra i principali colpevoli di questa stagione fallimentare, però, c’è Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non ha sostituito in maniera adeguata chi è partito al termine della scorsa stagione, sia in campo che fuori. I tifosi azzurri, dopo aver visto tutti gli obiettivi stagionali sgretolarsi, hanno iniziato a contestare pesantemente il patron azzurro.

I tifosi contestano De Laurentiis: il coro viene usato anche a Bari

Nelle ultime giornate di questo campionato, i tifosi azzurri hanno dato vita a diverse proteste nel corso delle partite. I supporters del Napoli hanno contestato duramente sia la squadra che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

La medesima scena si è replicata anche oggi nel corso di Napoli-Lecce. I tifosi azzurri hanno contestato pesantemente De Laurentiis e lo hanno fatto con un coro in particolare: “E chi non salta sai cos’è? È un De Laurentiis!”

Un coro nuovo per i tifosi azzurri, ma non per quelli del Bari, l’altra squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis. Anche in Puglia, De Laurentiis, infatti, non ha vissuto una stagione facile e i tifosi biancorossi hanno contestato proprio con questo coro De Laurentiis. Lo scorso anno il Bari è arrivato a un minuto dalla promozione in Serie A. Quest’anno invece, i pugliesi sono dovuti passare dai playoff per restare nella categoria cadetta.

Insomma, De Laurentiis non ha vissuto per niente una stagione facile da nessun punto di vista. Il Napoli la prossima estate si avvia verso una rivoluzione con la speranza che quanto accaduto quest’anno non si ripeta più. Nelle ultime ore, pare che gli azzurri abbiano fatto passi in avanti importanti per portare Antonio Conte all’ombra del Vesuvio. Il tecnico salentino è sicuramente una garanzia di successo e i tifosi azzurri stanno già sognando.