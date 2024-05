Conte Napoli, l’esperto di mercato svela lo staff: quanto manca per l’ok definitivo

Conte Napoli, si delinea lo staff tecnico per l’avventura in azzurro: quanto e cosa manca alla chiusura definitiva della lunga trattativa.

Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Conte e il Napoli. De Laurentiis ha deciso di spingere sul pedale dell’acceleratore, andando all-in sul tecnico salentino. È considerato l’uomo giusto per guidare il Napoli verso la risalita ai vertici della classifica di Serie A. Decisivo nello sbloccare la trattativa è stato l’accordo economico: pronto un contratto triennale e totale accondiscendenza sul mercato.

Conte è attratto dalla piazza, che ha bisogno di una personalità forte per riprendere l’entusiasmo di appena un anno fa. Stando alle ultime indiscrezioni il tecnico ex Juve e Inter avrebbe richiesto la presenza nello staff di Lele Oriali, suo fidato collaboratore dai tempi dell’Inter, che lo ha seguito poi anche in Nazionale. Ma l’ex calciatore nerazzurro non è l’unico membro dello staff che potrebbe accompagnarlo nella nuova esperienza in azzurro. In queste ore si sta delineando l’effettivo team, in attesa di novità per quanto concerne l’affare in sé. Non solo il vice Stellini, ma anche suo fratello Gianluca Conte e Costantino Coratti (già in precedenza nel gruppo di lavoro del leccese).

Allenatore Napoli, Conte sta formando lo staff tecnico: a giorni si chiude

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa li ha forniti su X l’esperto di mercato Nicolò Schira. In primis sullo staff tecnico: Conte si dovrebbe portare con sé Stellini, come secondo, suo fratello Gianluca Conte, Coratti e altri uno-due professionisti come collaboratori tecnici. Schira ha poi ribadito la volontà del tecnico di portarsi con sé Lele Oriali, nel ruolo di braccio destro.

Dal punto di vista economico l’accordo dovrebbe prevedere le seguenti condizioni: “Pronto un contratto fino al 2027 ( € 6,5 milioni/anno + 2 milioni di bonus se il Napoli si qualifica in UCL)”, spiega l’esperto di mercato. Si comincia anche a delineare una possibile data dell’effettiva chiusura dell’affare. Di seguito un estratto del tweet di Nicolò Schira:

“Tempo di pratiche burocratiche per gli avvocati per completare gli ultimi dettagli del contratto. Sono fiduciosi di finalizzare l’accordo nelle prossime 48-72 ore“.

Manca quindi davvero poco – se dovessero confermarsi i rumors citati in precedenza – alla definitiva chiusura di Conte al Napoli. Ora è tutto nelle mani di De Laurentiis, che nelle prossime ore dovrà prendere una decisione importantissima per il futuro del Napoli.