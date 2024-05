Calzona saluta Napoli: le parole su Di Lorenzo

Il Napoli termina la stagione con un pareggio. Mister Francesco Calzona saluta gli azzurri nel post gara.

Si è chiuso con un pareggio la stagione per il Napoli di Francesco Calzona. La squadra azzurra non è andata oltre il punteggio di 0-0 nell’ultimo turno di Serie A contro il Lecce di Luca Gotti. Dopo l’emblematico Scudetto vinto nella passata stagione, la formazione partenopea termina questa annata sportiva da decima in classifica e di conseguenza fuori da qualsiasi competizione europea dopo 14 anni consecutivi nei tornei continentali.

Calzona nel post match

Al termine della gara, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, si è fermato ai microfoni di Dazn per il consueto post gara: “E’ stata una partita sulla falsa riga delle altre, purtroppo mi dispiace ma non voglio essere ripetitivo. Lunica cosa che posso dire è che mi dispiace dei tifosi. I tifosi hanno fatto una protesta civilissima, non c’è niente da dire perché ci hanno aiutato fino all’ultimo nonostante le prestazioni non erano di livello. I ragazzi sono molto dispiaciuti per come è andata la stagione e la partita di oggi”.

Sui fischi a Di Lorenzo: “Stiamo parlando di un ragazzo fantastico, professionista serio. Ho solo bellissime parole verso di lui, ho un grande rapporto con il capitano. Sono orgoglioso di avere avuto un capitano come lui, e chiaro che la sua fine. Lui ha dato il 100%, è il primo a dispiacersi per l’annata negativa”.

Calzona non ha dubbi: “Osimhen? Si può parlare di tantissimi giocatori che hanno dato tutto, lo stesso Lobotka o anche chi ha giocato meno come Simeone che è un ragazzo serio che si allena sempre a 2000. Tutta la squadra si è comportata bene sotto il profilo dell’impegno. Non ho nulla da dire in questo senso. Io ce l’ho messo tutta, la squadra si è sempre allenata al massimo. Non ci sono mai state discussioni. Penso di lasciare grande professionalità, che non è stata ripagata dai risultati”.

Mister Calzona ribadisce: “Nella mia gestione non è successo niente di particolare, ci sono stati dei normalissimi confronti. Futuro? Io sapevo già da febbraio che sarei tornato dalla Nazionale Slovacca indipendentemente dai risultati. Non rinnego niente di questa avventura, risceglierei Napoli altre centro volte”.