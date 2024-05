Calciomercato Napoli, salta la Premier League per Osimhen: destinazione a sorpresa

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen in vista della prossima stagione. Le ultime sull’addio dell’attaccante azzurro.

Il Napoli prepara una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Il club azzurro non è affatto felice dell’andamento della squadra nella stagione in corso, motivo per il quale saranno apportati diversi cambiamenti. Tra questi, rientrano ovviamente le cessioni con diversi pezzi da novanta che son pronti a dire addio alla causa partenopea. Tra questi c’è ovviamente Victor Osimhen, ormai sempre più lontano dall’Italia in vista dei prossimi anni.

L’attaccante azzurro non riuscito a replicare l’ottima stagione che ha portato allo scudetto, motivo per il quale la sua esperienza appare ormai ai titoli di coda. Oltre a ciò, anche l’inserimento della clausola da ben 120 milioni nel contratto suona come un “campanello d’addio”. Non a caso, il neo direttore sportivo Manna dovrà occuparsi di “sistemare” il calciatore per assicurare al club una grossa somma di denaro da reinvestire poi sul mercato.

Mercato Napoli, spunta una destinazione inedita per Osimhen: le ultime

Victor Osimhen è sempre più lontano da Napoli. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” il futuro dell’attaccante va risolto in tempo breve. L’addio appare ormai scontato, ma prima bisognerà capire la destinazione. In caso di arrivo di Antonio Conte prenderebbe quota l’ipotesi legata a Romelu Lukaku, il quale potrebbe essere la contropartita che presenterà il Chelsea per acquistare il bomber nigeriano. Al momento, però, si tratta di una prima idea per imbastire l’operazione.

Da diversi mesi, la Premier League è la destinazione preferita di Victor Osimhen. L’approdo nel massimo campionato inglese non è però così scontato, vista la clausola presente nel contratto. Infatti, nelle ultime ore starebbe aumentando l’interesse dell’Ah-Hilal SFC, noto club arabo che è pronto a fare nuovamente la spesa in Europa. La società garantirebbe al Napoli la giusta cifra, visto il progetto di creare una squadra vincente per provare a vincere il prossimo Mondiale per Club che si giocherà nel 2025.

I sauditi, oltre a Victor Osimhen starebbe pensando di ingaggiare anche Rafael Leao. Tutto ciò, sottolinea le possibilità a disposizione della società, la quale non vanta alcun problema economico e potrebbe soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Oltre a ciò, in caso di accordo anche il calciatore godrebbe di un ingaggio privilegiato che gli consentirà di diventare uno dei più pagati in Arabia Saudita e non solo.