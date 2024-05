Allenatore Napoli, telefonata inaspettata tra Gasperini e De Laurentiis: la rivelazione

Gian Piero Gasperini continua ad essere nel mirino del Napoli. Svelata la volontà del tecnico in vista dei prossimi anni.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha iniziato il proprio casting da diverse settimane, visto l’addio scontato di Francesco Calzona. Quest’ultimo, non è riuscito ad invertire la rotta dopo le parentesi deludenti targate Garcia e Mazzarri. Infatti, nella stagione in corso, il club ha optato per ben tre allenatori diversi destabilizzando così il gruppo. In vista della nuova annata non sono ammessi errori del genere che potrebbe compromettere il futuro.

Negli ultimi giorni, sono circolati diversi nomi, ma in realtà Aurelio De Laurentiis ha le idee più chiare del previsto. Oltre ad Antonio Conte, sulla lista dei desideri del patron c’è anche Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, è reduce dall’incredibile vittoria in finale di Europa League con la sua Atalanta, la quale ha sconfitto per 3-0 “l’imbattibile” Bayer Leverkusen. Tutto ciò ha convinto ancor più i dirigenti, ma nelle ultime ore sono emersi dettagli importanti.

Gasperini ha comunicato la propria volontà al Napoli: le ultime

Stamane, come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono emerse novità importanti per il futuro di Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha iniziato i proprio colloqui con l’Atalanta per il futuro, con la società Percassi che è pronto a blindarlo in vista dei prossimi anni. Infatti, il tecnico italiano sarebbe convinto di continuare il proprio progetto a Bergamo. Nelle ultimissime ore, ha chiamato il patron De Laurentiis e il DS Manna comunicando la propria decisione di continuare a sedere sulla panchina degli orobici.

Con la decisione di Gasperini di restare a Bergamo, il Napoli perde un candidato forte per la panchina. Infatti, l’allenatore italiano è stato a lungo corteggiato dal club azzurro, il quale ha atteso con pazienza la finale di Europa League per poi incassare un secco “no, grazie”. A tal proposito, il presidente De Laurentiis e il DS Manna saranno costretti a virare su altri profili per regalare alla squadra un tecnico di alto livello.

La situazione allenatore potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, vista la volontà di programmare il futuro. Infatti, tra le file azzurre è ancora viva la pista che porta ad Antonio Conte. Il presidente azzurro non ha sciolto ancora le riserve sul futuro, ma va sottolineato che Gian Piero Gasperini era tra i primi nelle preferenze del numero uno partenopeo.