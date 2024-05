Conte-Napoli, incredibile attacco a De Laurentiis: “Resta un mistero”

Conte-Napoli, la pista è sempre più calda. Intanto il giornalista ha dubbi sulle promesse riguardo il mercato di De Laurentiis: l’attacco

In queste ore la pista Conte sembra quella più calda per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli. Gasperini, reduce dalla vittoria dell’Europa League con l’Atalanta sta discutendo con la società il nuovo accordo contrattuale, ma una risposta definitiva non è ancora arrivata. Il Napoli ha allora deciso di affondare il colpo per Conte, ritenuto l’uomo più adatto per guidare la risalita ai vertici della Serie A, dopo una stagione a dir poco disastrosa.

La pista Conte-Napoli si è sbloccata principalmente perché, stando alle ultime indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe deciso di accogliere tutte le richieste economiche dell’ex allenatore della Juventus. A partire dall’ingaggio, che secondo quanto riportato da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, si dovrebbe aggirare attorno ai 7 milioni di euro annui, fino alle richieste sul mercato. All’allenatore è stata proposta infatti totale libertà sul mercato.

Conte al Napoli? Dubbi sulle promesse di De Laurentiis

Il giornalista Giovanni Capuano, su X ha espresso la sua opinioni riguardo la recente accelerata di De Laurentiis per chiudere l’affare Conte. Capuano ha messo a confronto i bilanci di Milan – per qualche tempo anche i rossoneri sono stati vicini ad un accordo con il tecnico salentino – e Napoli. E ha riscontrato i seguenti dati:

“Fatturato Milan: 404,5 milioni di euro di 200mila plusvalenze. Fatturato Napoli: 359,2 milioni di euro (79 mln plusvalenze). Il Milan farà la Champions League, il Napoli resterà fuori dall’Europa”.

Si chiede dunque alla fine del tweet: “Come possa ADL garantire a Conte mano libera sul mercato, conoscendo le abitudini di Conte, è abbastanza un mistero”, mettendo di fatto in discussione le promesse del presidente azzurro nei confronti dell’ex tecnico della Juve.

Calciomercato, il possibile mercato del Napoli con Conte

I nomi accostati al Napoli non sono certamente nomi di poco conto. A partire da Lukaku, che potrebbe essere il prescelto per il post Osimhen, Altri nomi in orbita Napoli, stando a quanto riportato da La Repubblica questa mattina, nel caso in cui Conte dovesse approdare sulla panchina azzurra, sono Patrick Dorgu, giovane talento del Lecce e Musah, centrocampista del Milan.