Napoli-Conte, accordo ad un passo: manca l’ultimo step – ESCLUSIVA

Ore calde in casa Napoli, Antonio Conte è sempre più vicino: l’accordo è davvero ad un passo, arriva l’esclusiva.

Napoli ed Antonio Conte non sono stati mai così vicini: l’allenatore sta valutando l’offerta di De Laurentiis. Nonostante nelle ultime settimane si sia raffreddata la pista Conte, nelle ultime ore, invece, si è riaccesa la possibilità di vederlo sulla panchina del Napoli. Gian Piero Gasperini è sempre più orientato ad accettare la proposta di rinnovo offertagli dal presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi.

Di conseguenza, il patròn del Napoli avrebbe deciso di chiudere per Conte: il tecnico leccese è sempre stata la priorità ma nel frattempo la dirigenza azzurra stava monitorando la situazione di Gasperini che ha poi centrato la vittoria di una storica Europa League. Sullo sfondo rimane Stefano Pioli, pronto a lasciare il Milan dopo l’accordo sulla buonuscita, che rimane la prima opzione nel caso in cui dovesse sfumare la trattativa con Conte.

Conte verso Napoli, l’esclusiva

Secondo quanto riportato da Marco Giordano per SpazioNapoli.it, l’accordo con Antonio Conte sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo. L’allenatore leccese sta definendo i dettagli con Aurelio De Laurentiis, entusiasta per il raggiungimento del suo obiettivo numero uno. Conte è andato incontro alle richieste del presidente partenopeo riguardo all’ingaggio: ha accettato uno stipendio da 7 milioni a stagione.

Sembra, di conseguenza, esser stata superata la concorrenza del Chelsea, che nelle ultime ore, dopo l’esonero di Mauricio pochettino, si sarebbe fatta avanti per il ritorno di Conte a Londra dopo il biennio 2016-18. L’accordo con il Napoli è ormai ad un passo dalla chiusura, manca solo l’ultima accelerata da parte di De Laurentiis.