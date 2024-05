Verso Napoli-Lecce, entusiasmo al Maradona: notizia sui biglietti venduti

L’aggiornamento sui tagliandi venduti per l’incontro del Maradona sorprende i tifosi partenopei, svelati i settori in esaurimento.

Giorni di preparazione in casa Napoli, impegnato domenica pomeriggio nell’ultimo incontro di stagione. Gli azzurri ospiteranno il già salvo Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18, nella sfida che darà indicazioni sul futuro dei partenopei in Conference League, unica competizione raggiungibile. Il destino dei partenopei, tuttavia, è anche nelle mani del Torino che si contende il posizionamento in nona posizione con i ragazzi di Calzona, nella speranza che la Viola vinca la finale di Conference che permetterebbe l’accesso allo stesso torneo. D’altra parte, per il Napoli sarà importante chiudere la nefasta stagione in maniera dignitosa, regalando una gioia ai tifosi presenti all’impianto di Fuorigrotta. Attenzione, perché proprio sul numero di spettatori che accorreranno al Maradona sono in arrivo sorprendenti notizie.

Ultima gara al Maradona, accelerano le vendite: il dato

Tra poco più di due giorni andrà in scena Napoli Lecce, ultimo incontro della pessima stagione che si chiuderà al Diego Armando Maradona. Lo stadio partenopeo, in contrasto con il trend delle passate annate, non ha funzionato da fortino per la formazione campana che ha collezionato appena 24 punti sui 52 totali. Tuttavia, il disastroso rendimento non sembra abbattere i tifosi napoletani che, come riferito dall’edizione odierna del CdS, accorreranno in numerosi a Fuorigrotta. Stando a quanto riferito dal quotidiano, le due Curve sono già esaurite – l’anello inferiore della B è chiuso per lavori – e restano gli ultimi tagliandi per i Distinti.

Al tempo stesso, sarà da capire l’intenzione da parte degli abbonati di seguire la formazione di mister Calzona per l’ultima volta in questa stagione, contro il Bologna si prevedeva un Maradona interamente a tinte azzurre ma in molti scelsero la via della disertazione. D’altra parte, il match di domenica potrebbe convincere molti supporters a recarsi al Maradona per salutare i partenti Zielinski e Osimhen, a cui sembrerebbe essersi aggiunto anche il capitano Di Lorenzo.

L’atmosfera sarà davvero particolare, nel cuore dei tifosi regnerà tanta rabbia per l’andamento della stagione, ma soprattutto una forte tristezza per gli addii delle ultime bandiere rimaste in rosa. Sarà fondamentale, però, non distogliere lo sguardo dai 90′ di gioco con la compagine salentina e mostrare il proprio supporto alla società in vista del prossimo campionato, il Napoli ha bisogno di chiudere con i tre punti – che al Maradona mancano dalla sfida alla Juventus – anche per ripartire al meglio nella prossima annata.