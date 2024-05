Ufficiale, lascia il club: allenatore ora è a disposizione del Napoli!

Adesso è ufficiale, il tecnico ha salutato il club e potrebbe sposare la causa azzurra nelle prossime ore: i tifosi osservano la vicenda.

Ore caldissime per il futuro del Napoli, manca sempre meno all’accordo con il prossimo allenatore a cui sarà affidato il progetto tecnico della squadra partenopea. L’incertezza, al momento, regna ancora sovrana poiché gli azzurri hanno tante piste aperte sul proprio tavolo. Tuttavia, il casting sembra essersi ridotto a un basso numero di tecnici, tutti provenienti dal campionato di Serie A – eccezion fatta per Antonio Conte, fermo dopo l’esperienza in Premier League. Gasperini, Italiano e Pioli, infatti, sono i profili maggiormente attenzionati dalla dirigenza partenopea che, a partire da questo momento, può contare sulla notizia dell’ultim’ora: adesso è finalmente ufficiale, l’allenatore può raggiungere gli azzurri dopo aver salutato il proprio club.

Ufficiale, Pioli esonerato dal Milan: si avvicina il Napoli?

Adesso è ufficiale, a partire dalla prossima stagione Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan. Il tecnico parmigiano, infatti, è stato esonerato dal club rossonero che ha reso nota la notizia attraverso un comunicato sui propri canali. La notizia coinvolge indubbiamente anche il Napoli, società che nelle scorse settimane ha dimostrato il proprio interesse nei confronti dell’ex Lazio e che, soprattutto, è alla disperata ricerca di un nuovo tecnico per le prossime stagioni. Stefano Pioli è tra i nomi presenti nella lista dei desideri della dirigenza, nonostante la sua candidatura pare essere più debole rispetto ai diretti concorrenti. Tuttavia, le prossime ore saranno decisive e in caso di rinnovo da parte di Gasperini con la Dea, Aurelio De Laurentiis potrebbe nuovamente bussare alla porta dell’emiliano.

La filosofia di gioco proposta da Pioli, unita alla forte valorizzazione di calciatori poco affermati e richieste economiche in linea con le disponibilità degli azzurri, potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle scelte del patron che potrebbe affidare all’ormai ex Milan la rinascita del Napoli. Nonostante il nome non abbia lo stesso prestigio e fascino di Gasperini o Conte, il classe ’65 potrebbe rivelarsi l’uomo ideale per ripartire dal basso nella speranza di ritornare a dominare il panorama calcistico italiano ed europeo. ADL apprezza Pioli, la fretta di trovare una nuova guida potrebbe convincere il presidente partenopeo a chiudere con l’uomo che ha regalato il 19esimo Scudetto ai rossoneri ed è riuscito a raggiungere le semifinali di Champions ed Europa League, bottino niente male.