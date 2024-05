Napoli in attesa di Gasperini, in caso di no c’è già pronto il piano B: il nome

Svelato il profilo sul quale vireranno gli azzurri in caso di mancato accordo con il tecnico orobico, il nome fa sognare i tifosi.

La vicenda allenatore continua a tener maggiormente banco in casa Napoli, le prossime ore saranno decisive per conoscere il tecnico che si accomoderà sulla panchina azzurra nelle prossime stagioni. Il nome più caldo delle ultime ore è sicuramente quello di Gianpiero Gasperini, le sue dichiarazioni arrivate in seguito alla finale di Europa League lasciano presagire il forte interesse del club di De Laurentiis. Tuttavia la fumata bianca tra le parti non è così vicina, Gasp dovrà liberarsi anzitempo dall’Atalanta che, dal proprio canto, chiederà il rinnovo. La grande indecisione, d’altra parte, pare non spaventare la dirigenza partenopea che ha ben chiaro il profilo su cui puntare, in caso di mancato accordo con l’atalantino: i tifosi azzurri sognano in grande.

Napoli, ADL non perde d’occhio Conte: decisivo Gasperini

Dopo aver cambiato tre allenatori in meno di un anno, il Napoli saluterà anche Francesco Calzona. Il casting per la futura guida tecnica partenopea è aperta, tutte le strade portano a Gasperini ma attenzione ancora alla pista Antonio Conte. Il salentino, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è mai stato perso di vista dal club azzurro che sarebbe deciso a puntarci in caso di mancato accordo con il tecnico di Grugliasco. D’altra parte bisognerebbe in ugual misura trovare un accordo – soprattutto dal punto di vista economico – con l’ex Juventus, ma dalla sponda azzurra vige serenità nell’arrivare in breve tempo all’accordo. Conte non è mai sparito dai radar del Napoli, i primi contatti sono stati avviati addirittura in autunno e proprio da lui potrebbe ripartire la rinascita napoletana – Gasperini permettendo.

L’unica certezza è rappresentata dalla volontà del patron di affidare le chiavi del progetto tecnico a un allenatore con stile di gioco differente rispetto ai predecessori, i tifosi accetterebbero di buon grado l’arrivo di uno dei due allenatori. I nodi da sciogliere sono ancora tanti, ma dopo il grande errore commesso nella passata stagione il Napoli sembra essere intenzionato a non farsi trovare nuovamente impreparato. L’ostacolo più fastidioso è rappresentato dall’attesa, gli azzurri hanno urgenza di chiudere quanto prima la vicenda allenatore per poi concentrarsi sul calciomercato. Anche quest’ultimo dipenderà dall’uomo che si siederà sulla panchina del Diego Armando Maradona, dunque aumenta l’attesa per il popolo napoletano che sogna in grande.