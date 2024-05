Nahitan Nandez a parametro zero: notizia dell’ultim’ora!

La notizia sul calciatore uruguaiano sorprende i tifosi azzurri, la trattativa con il club è in dirittura d’arrivo.

Il calciomercato del Napoli si appresta a entrare nel vivo, manca sempre meno all’attesissima partenza della finestra estiva. I prossimi giorni saranno più roventi del solito per la dirigenza partenopea, chiamata a compiere uno splendido lavoro che permetta agli azzurri di risollevarsi dopo la pessima stagione. Oltre all’allenatore – primo nodo da sciogliere e sul quale vi è maggiore curiosità – bisognerà concentrarsi sui calciatori da far approdare all’ombra del Vesuvio: gli addii saranno numerosi, inevitabilmente sarà fondamentale trovare sostituti all’altezza. Un ruolo significativo verrà ricoperto dalle occasioni di mercato, giocatori a basso prezzo o, addirittura, a parametro zero che potrebbero difendere la maglia azzurra. Attenzione perché proprio su un futuro parametro zero, vale a dire il sudamericano Nahitan Nandez, arrivano sorprendenti notizie: il giocatore ha appena firmato.

Napoli, sfuma definitivamente Nandez: lo aspetta l’Arabia Saudita

Nahitan Nandez è stato spesso accostato al Napoli – l’ultima voce di mercato risale a qualche mese fa – le sue caratteristiche avrebbero in molteplici occasioni fatto comodo alla rosa campana. Tuttavia, la fumata bianca con il calciatore uruguaiano non è mai arrivata e questa volta sono davvero svanite le speranze di vederlo in maglia partenopea: infatti, come riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il giocatore ha raggiunto un accordo con l’Al Qadsiah. Il centrocampista raggiungerà la squadra del campionato “Saudi Pro League” da parametro zero, per lui un ricco stipendio di dieci milioni annuali fino al 2027. Offerta irrinunciabile per il classe ’95 che dopo cinque anni al Cagliari si trasferirà in Oriente per poi, presumibilmente, fare ritorno in patria come di consueto.

Nandez sarebbe potuto essere un nome caldo per l’imminente finestra di mercato, il Napoli va verso il cambio modulo e la sua grande duttilità sarebbe potuta risultare una manna per il prossimo allenatore che siederà sulla panchina partenopea. Il neo direttore sportivo, grande estimatore del centrocampista, aveva provato a corteggiare il sudamericano già ai tempi della Juventus, ma senza alcun esito. I tentativi del giovane ds non sono poi terminati, Manna ha provato a imbastire una trattativa per portare Nandez anche a Napoli, dopo aver trovato l’accordo con De Laurentiis. Tuttavia, l’accordo con il ricco club dell’Arabia Saudita rende impossibile la riuscita dell’affare e la dirigenza sarà costretta a virare su altri centrocampisti.