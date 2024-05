Italiano accostato al Napoli, indizio sul futuro in diretta: cos’ha detto

Vincenzo Italiano, al termine di Cagliari-Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul suo futuro.

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato del suo futuro ai microfoni di DAZN. L’ex allenatore dello Spezia avrà un ruolo fondamentale per la corsa all’Europa del Napoli che, soltanto alla conclusione del campionato, prenderà coscienza del posizionamento finale in una stagione davvero complicata. A seguito della vittoria della Fiorentina, aritmeticamente fuori dalle prime otto posizioni, il Napoli dovrà giocare i primi turni di Coppa Italia ad agosto: non succedeva dal 2009.

Italiano è nella shortlist dei possibili allenatori del Napoli, stilata da Aurelio De Laurentiis: la sua crescita negli ultimi anni lo ha convinto ed il suo modo di giocare sposa le idee del patron partenopeo. Proprio la sua Fiorentina decifrerà la prossima stagione partenopea: nel caso in cui dovesse vincere la Conference League, con il conseguente passaggio diretto in Europa League, ed il Napoli dovesse arrivare nono, gli azzurri andrebbero a giocarsi per la prima volta nella storia la Conference League.

Le parole di Vincenzo Italiano post Cagliari-Fiorentina: novità sul futuro

La dirigenza azzurra sta monitorando diversi profili ed il nuovo ds Giovanni Manna, secondo alcune recenti indiscrezioni, starebbe valutando un possibile colloquio proprio con il tecnico dei Viola per capirne la disponibilità ed ambizione. Attualmente, Italiano è concentrato sulla finale europea, in programma mercoledì 29 maggio all’OPAP Arena di Atene, che vorrebbe conquistare dopo la sconfitta nella stessa competizione di solo un anno fa contro il West Ham.

Nel corso del post partita di Cagliari-Fiorentina, Vincenzo Italiano si è espresso anche sul proprio futuro ai microfoni di DAZN: “Credo che tutti gli allenatori arrivati a giugno hanno parlato con la società. Io l’ho fatto, però ora la concentrazione e sulla finale con l’Olympiacos. Dopo la finale tireremo le somme”. L’allenatore della Fiorentina ha rimandato i discorsi sul proprio futuro dopo la gara di mercoledì contro l’Olympiacos, ma ha fatto capire di aver già parlato con la società.

Italiano è da tempo nel mirino del Napoli, anche se rispetto a Gasperini e Conte è più indietro nelle preferenze di De Laurentiis. Ad ogni modo sarà importante capire quale sarà il futuro dell’attuale allenatore della Fiorentina, in modo da tenere aperta eventualmente la pista che porta al Napoli. Stando alle varie indiscrezioni, si prospetta una separazione tra Italiano e la Fiorentina, e l’annuncio potrebbe arrivare proprio dopo la finale di Conference League contro l’Olympiacos. Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana per scoprire quale sarà il futuro di Vincenzo Italiano.