Gasperini, terminato l’incontro con l’Atalanta: le sensazioni sull’approdo al Napoli

Il nome di Gian Piero Gasperini si fa sempre più ingombrante attorno alla panchina del Napoli: le novità dopo l’incontro con l’Atalanta.

Il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo allenatore. Aurelio De Laurentiis deve scegliere al più presto chi siederà sulla panchina degli azzurri il prossimo anno. I tempi, ormai, si stringono perchè il Napoli deve programmare al meglio il mercato estivo per tornare grandi fin da subito.

Per diverse settimane si è parlato di Antonio Conte come l’uomo in pole position per la panchina azzurra. Contemporaneamente, però, la dirigenza partenopea ha lavorato anche su Gian Piero Gasperini. Per attendere novità riguardo il futuro del tecnico dell’Atalanta bisognava attendere la finale di Europa League.

A due giorni dalla straordinaria vittoria dei bergamaschi, si è tenuto il tanto atteso incontro tra Gasperini e la dirigenza dell’Atalanta.

Gasperini-Napoli, novità dopo l’incontro con l’Atalanta

I tifosi del Napoli attendono con ansia l’annuncio del prossimo allenatore azzurro. La speranza è che possa arrivare un tecnico in grado di dare sin da subito un’impronta alla squadra dopo una stagione fallimentare.

Come detto oggi si attendevano novità dopo l’incontro tra Gasperini e il presidente Percassi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, pare che la prima parte dell’incontro si sia concluso. La sensazione, però, è che Gasperini sia orientato a restare a Bergamo per continuare la sua splendida favola alla guida dei bergamaschi. Il traguardo dell’Europa League potrebbe essere solo un nuovo punto di partenza.

Di seguito il tweet:

#Gasperini oggi ha avuto un primo colloquio con l’@Atalanta_BC e domani proseguirà. Il @sscnapoli comunque sta mantenendo vivi i contatti per gli altri candidati: in primis #Conte e subito dopo #Pioli — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 24, 2024

Il Napoli è consapevole del possibile rifiuto da parte di Gian Piero Gasperini e per questo motivo non vuole mollare i contatti con gli altri candidati, in primis Antonio Conte.

Sempre Gianluca Di Marzio, ha spiegato in maniera più approfondita sul proprio sito ufficiale, quali saranno le prossime mosse di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non attenderà in eterno Gian Piero Gasperini. La decisione per un nuovo allenatore, infatti, non tarderà ad arrivare.

Proprio per questo motivo la pista Antonio Conte è viva più che mai. Il Napoli continua a lavorare in contemporanea anche con l’ex tecnico di Inter e Juve per trovare un accordo che al momento non è ancora arrivato.