Gasperini-Napoli, l’annuncio di Percassi sull’incontro con l’Atalanta (VIDEO)

Arrivano novità importanti riguardo il futuro di Gian Piero Gasperini: le parole del presidente Percassi non lasciano dubbi.

Il Napoli è ancora alla ricerca del suo prossimo allenatore in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea ha ristretto la corsa a due nomi. Il primo è quello di Antonio Conte, che secondo le ultime notizie ha già un accordo con i partenopei ed è in attesa che venga messo nero su bianco il contratto. Il secondo, invece, è quello di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta, fresco vincitore dell’Europa League con i bergamaschi, sarebbe il grande desiderio di Aurelio De Laurentiis. Secondo molti, infatti, non sarebbe ancora stato annunciato Antonio Conte, proprio perchè De Laurentiis starebbe aspettando novità riguardo al futuro di Gasperini.

Nella giornata di oggi dovrebbe esserci un incontro tra il tecnico dell’Atalanta e Antonio Percassi, presidente degli Orobici. Nel frattempo, Percassi lancia un messaggio inequivocabile sul futuro.

Gasperini-Napoli, le parole di Percassi lasciano pochi dubbi

I tifosi del Napoli attendono con ansia di capire chi siederà sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Proprio per questo motivo, c’è grande attesa per l’incontro previsto in giornata tra la dirigenza dell’Atalanta e Gian Piero Gasperini dal quale si deciderà il futuro del tecnico.

Nel frattempo, però, Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è stato intercettato brevemente e ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Futuro Gasperini?

“Sta andando tutto bene. Dobbiamo ancora incontrarci, ma non c’è nessun problema”.

Un messaggio chiaro, quello di Percassi, a tutti i club interessati a Gasperini. Il tecnico non dovrebbe muoversi da Bergamo nonostante non ci sia stato un incontro chiarificatore. Il Napoli continua ad attendere, ma le ultime sensazioni vedono Gasperini sempre più vicino alla permanenza a Begamo.

Aurelio De Laurentiis, dunque, dovrebbe andare a chiudere in maniera definitiva su Antonio Conte che piace tantissimo alla piazza e al patron azzurro. Gli unici dubbi, rispetto a Gasperini, sono relativi all’esborso economico che un allenatore come Conte richiede. Gasperini, invece, si avvicina maggiormente ai parametri societari e soprattutto è abituato a lavorare con giovani talenti da plasmare.

Non c’è ancora chiarezza riguardo a quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli. I tifosi azzurri, dunque, dovranno ancora attendere qualche giorno prima di comprendere in maniera definitiva il futuro della propria squadra. La sensazione è che l’annuncio del prossimo allenatore debba arrivare comunque entro la fine di maggio, così da permettere a Giovanni Manna di programmare al meglio il mercato.

Di seguito il video: