Conte-Napoli: “Domani giornata chiave”, annuncio bomba sul tecnico

In casa Napoli si è riaccesa di colpo la pista che porta ad Antonio Conte per la panchina azzurra. Domani si prospetta una giornata chiave per la scelta definitiva.

La giornata odierna potrebbe essere stata quella decisiva per la scelta definitiva del nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis è da mesi al lavoro su vari allenatori, con Antonio Conte che è stato il primo nome sondato.

Il patron azzurro attendeva novità da Gian Piero Gasperini – che nel frattempo era balzato in pole – ma da Bergamo filtra ottimismo per la permanenza del tecnico. A fronte di questa notizia, De Laurentiis avrebbe accelerato per Antonio Conte, per la quale domani potrebbe essere la giornata chiave.

Conte al Napoli? Domani giornata chiave: arriva l’annuncio clamoroso

Le ultime ore in casa Napoli sono state piuttosto roventi, e nella giornata di domani si prospettano novità importanti sul fronte allenatore. Come abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane, i tecnici sondati con forza da De Laurentiis sono Conte, Gasperini e Pioli. In pole è stato a lungo Antonio Conte, ma la pista si era lentamente raffreddata, con Gasperini che era balzato in cima alla lista dei preferiti del patron azzurro.

In queste ore, Gasperini non ha delineato il suo futuro con Percassi, mantenendo ancora in stand-by De Laurentiis. Come riportato da SportMediaset, il presidente del Napoli una volta incassata questa notizia, ha deciso di accelerare in maniera concreta su Antonio Conte. I discorsi tra le parti non si sono mai fermati, ma solamente rallentati per capire cosa sarebbe successo sul fronte Pioli e Gasperini. La giornata odierna è fondamentale, perché Conte avrebbe aperto ad un calo sulle sue richieste economiche. Domani sarà una giornata chiave sul fronte Conte-Napoli, perché potrebbe arrivare l’ok definitivo del tecnico pugliese agli azzurri.

Aurelio De Laurentiis è fiducioso di chiudere l’accordo nella giornata di domani, con Conte che dunque è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Napoli. Negli ultimi giorni, Gasperini sembrava ad un passo dalla panchina azzurra, ma in queste ore sono cambiati i piani. Il tecnico italiano è più propenso a restare all’Atalanta, con cui è in programma un incontro domani per discutere l’eventuale rinnovo del contratto. Ciò ha fatto sobbalzare De Laurentiis, che ha virato in maniera netta e decisa su Conte, che ora è veramente vicino al Napoli. Non ci resta che attendere la giornata di domani, in cui potrebbero essere finalmente sciolti tutti i nodi sul prossimo allenatore del Napoli.