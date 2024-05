Clamoroso Napoli, il pilastro della squadra ha deciso: chiesta la cessione!

Ha dell’incredibile quanto trapelato nelle ultime ore, un altro campione azzurro avrebbe chiesto incredibilmente il trasferimento.

Si fa sempre più vicino l’ultimo impegno del campionato azzurro, domenica pomeriggio Napoli Lecce chiuderà la pessima stagione dei partenopei. D’altra parte, la sfida avrà un sapore molto importante per il popolo napoletano, desideroso di offrire il giusto saluto ai calciatori che troveranno fortuna altrove come Piotr Zielinski o Victor Osimhen. I due chiuderanno un lungo cerchio che gli ha permesso di rendersi grandi agli occhi del calcio europeo, sarà davvero doloroso dire addio agli eroi del terzo Scudetto. Attenzione, però, perché incredibilmente la gara del Maradona potrebbe essere l’ultima anche per un colosso della formazione azzurra, la notizia dell’ultim’ora sta letteralmente seminando il panico nel cuore dei tifosi napoletani che temono di perdere ancora un altro campione: avrebbe chiesto la cessione, trema il Napoli.

Clamoroso Napoli, Di Lorenzo ha chiesto la cessione! I motivi della scelta

Continua a piovere sul bagnato in casa azzurra, non c’è pace per il popolo di fede partenopea. Infatti, in aggiunta al disastroso rendimento di questa stagione, arrivano pessime notizie di calciomercato: l’aggiornamento dell’ultim’ora, svelato dal Corriere dello Sport, riferisce l’incredibile volontà da parte di Giovanni Di Lorenzo di lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il capitano avrebbe reso nota la propria richiesta durante i colloqui andati in scena con il futuro ds Giovanni Manna. Alla base della decisione dell’ex Empoli ci sarebbe la convinzione di aver terminato il proprio percorso con la maglia azzurra, nonostante la scadenza del contratto fissata nel 2028 – con opzione nel 2029.

La nefasta annata degli azzurri ha fruttato molte critiche anche al terzino toscano, spesso preso di mira per lo scarso rendimento delle proprie prestazioni. Proprio quest’aspetto avrebbe giocato un ruolo determinante, facendo in modo che il classe ’93 non avvertisse più fiducia attorno a sé. L’addio di Di Lorenzo sarebbe un duro colpo per la squadra e l’intera piazza partenopea, non sarebbe affatto semplice trovare un giocatore con le sue stesse qualità e soprattutto con lo stesso spirito di appartenenza. Il capitano, dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, è riuscito prontamente a fare breccia nel cuore dei tifosi che sperano di non dover salutare l’ultima bandiera della formazione. In tal senso, sarà fondamentale l’intervento del nuovo allenatore che con ogni certezza cercherà di opporsi alla malaugurata cessione. Di Lorenzo – Napoli, si complica il preannunciato lungo matrimonio.