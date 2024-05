Addio Di Lorenzo, svelata la verità: Manna cambia la strategia del Napoli

Giovanni Di Lorenzo potrebbe dire addio al Napoli: Giovanni Manna è pronto a cambiare la strategia di mercato degli azzurri.

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato del Napoli. Domenica pomeriggio gli azzurri affronteranno il Lecce allo Stadio Maradona. Sarà l’ultima partita di una stagione disastrosa per gli azzurri che dopo 15 anni non chiuderanno tra le prime otto posizioni in classifica. I tifosi azzurri attendono con ansia il match contro il salentini così da poter finalmente salutare una stagione all’insegna dell’agonia.

In estate, poi, ci sarà una vera e propria rivoluzione. Come anticipato da Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e a Castel Di Sangro, la rosa azzurra cambierà pelle in estate.

Nella giornata di oggi, inoltre, è arrivata la notizia di un possibile addio a fine anno di Giovanni Di Lorenzo. Dopo una stagione all’insegna delle critiche, pare che il capitano azzurro abbia deciso di chiudere la sua esperienza a Napoli. Giovanni Manna, nuovo ds del Napoli, è pronto a cambiare strategia sul mercato.

Mercato Napoli, svelata la strategia di Manna

La notizia del possibile addio di Giovanni Di Lorenzo in estate ha colto di sorpresa i tanti tifosi azzurri. Nonostante le critiche fatte al capitano azzurro per una stagione non proprio esaltante, molti credono che Di Lorenzo sia uno dei punti cardine da cui ripartire.

Dietro al possibile addio di Giovanni Di Lorenzo, però, pare esserci una nuova strategia di mercato promossa da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.

Secondo quanto affermato da Valter De Maggio in onda a Radio Goal, pare che il Napoli in questa stagione non farà nulla per trattenere chi vorrà andare via. Chiunque paleserà l’esigenza di cambiare aria verrà messo immediatamente sul mercato.

Di seguito quanto evidenziato:

“Giovanni Di Lorenzo vuole andare via dal Napoli, ma non riguarda solo Di Lorenzo. Quest’anno rispetto al passato c’è una nuova linea guida stabilita e concordata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna: chiunque dovesse chiedere alla società di andare via, sarà messo con effetto immediato sul mercato pur di accontentarlo ad andare via. Nessuno sarà trattenuto o convinto, chi non vuole restare al Napoli sarà messo sul mercato subito”.

Un cambio netto rispetto al passato e che porterà sicuramente a tanti addii in estate. Il Napoli dopo una stagione fallimentare ha bisogno di rifondare. Per farlo, però, c’è bisogno di giocatore fermamente convinti e volenterosi di aiutare la causa azzurra. Per questo motivo Giovanni Manna e De Laurentiis andranno alla ricerca di giocatori motivati e pronti a tutto per la maglia azzurra.