Ultimissima, ore decisive per Gasperini al Napoli: già indicati gli acquisti da fare!

Il Napoli e Gian Piero Gasperini sono sempre più vicini. Emergono le prime richieste del tecnico atalantino al presidente De Laurentiis in caso di matrimonio tra le parti

Nel futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe presto esserci il Napoli. Il tecnico dell’Atalanta, che nella stagione correte ha riportato la Dea in Champions League e ha vinto l’Europa League, surclassando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in finale con il risultato di 3-0, è pronto a cambiare aria, e pare abbia scelto gli azzurri. Nelle ultime ore sono apparse diverse indiscrezioni e novità che riguardano il tecnico di Grugliasco: l’ultima, in ordine cronologico, parla delle richieste che il sessantaseienne avrebbe avanzato al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, e al futuro direttore sportivo, Giovanni Manna.

Napoli, se arriva Gasperini si passa alla difesa a tre con un acquisto top

Nel corso del pomeriggio, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista e direttore Valter De Maggio, ha rilasciato un’importante dichiarazione riguardante Gian Piero Gasperini e le sue richieste di mercato, in caso di approdo al Napoli, girate alla presidenza e al direttore sportivo Giovanni Manna:

Il mercato? Non avrebbe chiesto nomi di giocatori, ma unione d’intenti. Il modulo sarebbe il 3-4-2-1 con Di Lorenzo braccetto, poi servirebbe l’acquisto di un centrale molto forte e due quinti di centrocampo. I centrocampisti centrali che ci sono piacciono tutti, mentre in attacco Kvaratskhelia e Politano sono idealmente i trequartisti, con Osimhen (o un nuovo centravanti) punta di riferimento.

Nonostante il campionato del Napoli non sia stato all’altezza, la rosa attuale degli azzurri non dispiace e Gasperini, che riconfermerebbe gran parte dell’organico, apportando qualche accorgimento nel reparto che ha manifestato maggiori criticità, la difesa. L’intenzione chiara della presidenza atalantina è però quella di continuare con il proprio allenatore. Un’intenzione manifestata già da tempo e ribadita anche nella serata di ieri, durante i festeggiamenti in quel di Dublino. La strada che conduce Gian Piero Gasperini al Napoli è insidiosa, ma la volontà del tecnico, che nei prossimi giorni scioglierà le riserve, potrebbe essere decisiva.

Il Gasp è rimasto colpito dall’enorme rispetto che De Laurentiis e Manna gli hanno dimostrato, non infastidendolo nel moment clou della stagione, con delle proposte di contratto fuori luogo. La naturale reazione sarà quella di rispondere quanto prima alle avances degli azzurri, per ricambiare la dimostrazione di maturità della società partenopea.