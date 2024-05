Ufficiale, non rinnova con il club: nuovo bomber disponibile a parametro zero

A breve partirà la sessione estiva di calciomercato, ci saranno tante occasioni in giro per l’Europa, in questo caso dalla Spagna.

Giovanni Manna sta già delineando nella propria mente il futuro Napoli. Il direttore sportivo scelto da Aurelio De Laurentiis sarebbe pienamente operativo da diverse settimane, ancor prima dell’ufficialità che ha sancito l’addio alla Juventus. A stretto contatto con il patron del club, dovrà sciogliere i nodi sulla rifondazione tecnica del team, reduce dalla peggiore annata degli ultimi 15 anni.

Ci saranno tante modifiche all’interno della rosa, con tanti azzurri pronti a salutare e tanti altri calciatori che potrebbero approdare alle falde del Vesuvio. Non solo giovani di belle speranze o calciatori di elevato costo, in casa Napoli si potrebbe guardare anche alle occasioni che offre il mercato dei parametri zero.

Uno dei calciatori più appetibili della prossima sessione, potrebbe essere proprio Memphis Depay, che a fine stagione saluterà l’Atletico Madrid. L’olandese, giustiziere dell’Inter in Champions League, potrebbe però approdare in Arabia Saudita, con le ormai “solite” voci della Saudi League sempre più insistenti.

Depay – Napoli, perchè potrebbe essere una buona idea per gli azzurri?

E se questo passaggio in Arabia non si concretizzasse? Depay potrebbe divenire una idea in ottica Napoli? Potrebbe, non è da escludere a nostro giudizio. Il Napoli è infatti alla ricerca di attaccanti, conscio di dover dire addio al bomber dello scudetto, Victor Osimhen. Il nigeriano dopo 4 anni cambierà aria, coronando con ogni probabilità il sogno di giocare in Premier League, ad oggi, in tanti sono stati accostati al Napoli per una sua sostituzione.

Depay, nato come esterno offensivo, nel corso della sua carriera si è evoluto a prima punta, un calciatore che ha un discreto feeling con il goal, interpretando il ruolo in maniera moderna. Un calciatore che per intenderci si sposerebbe a pieno con le idee di calcio di Gasperini, ad oggi in pole per la panchina del club partenopeo. Quali potrebbero essere gli ostacoli? Innanzitutto la mancanza di coppe europee e della Champions League, in cui l’olandese è stato fresco protagonista, infine, l’ingaggio.

Depay percepisce circa 7 milioni e mezzo all’Atletico, una cifra che il Napoli non potrebbe certamente garantirgli, nonostante ciò, nel corso della sua carriera, il carattere vulcanico del ragazzo olandese ha fatto sì che quest’ultimo prendesse in tal senso scelte in controtendenza, come quando si accasò al Lione per un ingaggio da 4 milioni, inferiore di circa 3 milioni rispetto a quello percepito in precedenza al Manchester United. Insomma, i margini di manovra, qualora il Napoli ci pensasse, potrebbero esserci. Specifichiamo, ad oggi non esiste alcuna trattativa, ma questa occasione di mercato potrebbe tramutarsi in una idea, chissà.