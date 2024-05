Sorpresa Napoli, inaspettata visita: chi c’era oggi a Castel Volturno (FOTO)

Prosegue il lavoro del Napoli in vista dell’ultimo match di campionato contro il Lecce. La novità riguarda una visita inaspettata sul campo d’allenamento degli azzurri

Dopo la prestazione che è valsa il pari contro la Fiorentina nell’ultimo match disputato dal Napoli, per gli azzurri è tempo di proiettarsi verso l’ultima gara di campionato. Nel prossimo impegno di Serie A, gli ex campioni d’Italia ospiteranno il Lecce di Luca Gotti, già ampiamente salvo.

A Castel Volturno, mister Francesco Calzona prosegue la preparazione dei suoi in vista della sfida in programma domenica alle 18:00, tra le mura amiche dello stadio Maradona. La novità di giornata riguarda la visita molto gradita di una vecchia conoscenza azzurra: si tratta di Christian Maggio, ex vice-capitano azzurro, che è passato a salutare la squadra, mister Calzona e lo staff azzurro.

Report allenamento Napoli, ancora lavoro personalizzato per due azzurri

Il Napoli è costretto a vincere. Dopo il pareggio arrivato nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, al Franchi di Firenze, deve sperare che il Torino non vinca contro l’Atalanta e che la viola vinca la finale europea contro l’Olympiakos, per provare a qualificarsi all’ultimo respiro alla prossima Conference League. Gli azzurri disputeranno il prossimo match davanti al proprio pubblico, in una sfida che può sembrare facile vista la salvezza già festeggiata dai pugliesi. Mister Calzona proverà a motivare nel migliore dei modi li suoi ragazzi, con la speranza di recuperare qualche giocatore infortunato.

L’allenatore dei partenopei con ogni probabilità non potrà contare sugli infortunati Rrahmani e Mario Rui, che hanno svolto solamente lavoro personalizzato in palestra, mentre altri due azzurri stanno provando un recupero lampo. Nel report dell’allenamento odierno, la S.S.C. Napoli ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi tesserati:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. In chiusura di seduta il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Mario Rui e Rrahmani hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Per Osimhen e Zielinski allenamento personalizzato in campo. Gradita visita di Christian Maggio che ha salutato mister Calzona, la squadra e lo staff azzurro.

Difficile, ad oggi, pronosticare una presenza dal primo minuto di Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Mister Calzona spera di ritrovare, almeno per una parte di gara, il suo bomber da 15 reti in campionato, che con il suo strapotere fisico potrebbe spingere gli azzurri verso la mini impresa qualificazione, salutando, con una piccola gioia, i suoi tifosi.