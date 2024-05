Scambio tra Napoli e Lazio: spunta l’idea ma un ostacolo frena gli azzurri

Il calciomercato del Napoli prende forma, le ultime news vedrebbero in ballo uno scambio tra Lazio ed azzurri per due calciatori.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è ormai pienamente operativo. L’ormai ex leader della Next Gen della Juventus, a seguito della visita in città e all’annesso centro sportivo di Castel Volturno, il “Konami Center”, ha iniziato a porre le basi per il proprio lavoro e dare il via alla rifondazione della rosa.

Uno dei nodi centrali riguarderà la zona nevralgica del campo. Traorè non verrà riscattato per venticinque milioni, Dendoncker non è praticamente mai sceso in campo, infine, Diego Demme saluterà l’ombra del Vesuvio alla scadenza contrattuale.

Calciomercato Napoli, idea scambio con la Lazio a centrocampo? Lotito e De Laurentiis riflettono

Infine, c’è il fattore Zielinski. Dopo 8 anni, il Napoli saluterà uno dei leader tecnici della rosa, vincitore di una Coppa Italia e dello scudetto in maglia azzurra. Il polacco si accaserà all’Inter, che ha registrato l’ennesimo colpo a parametro zero sotto la sapiente gestione di Beppe Marotta. Un calciatore di qualità, difficilmente sostituibile, insomma, un compito difficile per Manna.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un’idea però andrebbe in direzione Lazio. Nello specifico su quel Luis Alberto che nelle scorse settimane ha dichiarato di voler lasciare la capitale. Secondo la rosea, Aurelio De Laurentiis avrebbe richiesto info in merito a Claudio Lotito, patron della Lazio. Risposta? Quindici milioni, i biancocelesti non cederebbero per una cifra inferiore il loro “mago”.

Una richiesta che non ha incontrato i favori di De Laurentiis, che è però consapevole di una cosa: alla Lazio interessa non poco Giovanni Simeone, pupillo di Igor Tudor, che ha già allenato l’argentino sulla panchina dell’Hellas Verona. L’idea di uno scambio tra i due calciatori potrebbe quindi prendere piede, il tutto, Arabia permettendo. Secondo vari addetti ai lavori, infatti, dietro l’improvvisa decisione di Luis Alberto ci sarebbero le sirene della Saudi League, che con i loro petroldollari avrebbero convinto lo spagnolo. Ovvio immaginare che in caso di una proposta da parte degli emiri, sarebbe alquanto complicato convincere Luis Alberto a restare in Europa.

Nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente qualcosa in più, ad oggi, però, la pista Luis Alberto – Napoli non sarebbe da escludere, per un calciatore che tecnicamente colmerebbe alla perfezione il buco lasciato dal partente Zielinski.