Kvaratskhelia, la news è ufficiale: c’è l’annuncio

Il Napoli è in attesa di definire il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, nel mentre è arrivato un annuncio ufficiale per l’ala sinistra.

Khvica Kvaratskhelia farà parte del prossimo Napoli? Sì, o almeno questa dovrebbe essere l’intenzione societaria. Aurelio De Laurentiis è da sempre molto restio a lasciar partire due top player nella stessa sessione e la prossima estate, l’azzurro designato all’addio pare essere proprio Victor Osimhen, che si libererà attraverso la clausola monstre inserita al momento della firma del rinnovo di dicembre.

E Kvaratskhelia? Il georgiano, tra gli azzurri meno pagati in rosa, vuole un meritato adeguamento, un adeguamento che nonostante le parole di rito del numero 1 del club, dovrebbe arrivare, a meno che non si decida per una clamorosa cessione.

Kvaratskhelia, ora è ufficiale: il talento georgiano può finalmente esultare

In attesa dell’ufficialità del rinnovo, che tutti i tifosi partenopei attendono con ansia, un altro annuncio in direzione Kvaratskhelia è arrivato. Una notizia che farà certamente piacere all’MVP della scorsa stagione, quella della convocazione ad EURO 2024.

L’ex Dinamo Batumi, assoluto protagonista delle qualificazioni con la propria nazionale, parteciperà alla massima competizione europea per le nazionali, risultato storico per la Georgia, al primo torneo europeo. Un risultato ottenuto dopo lo spareggio con la Grecia, conclusosi ai rigori in favore della Georgia. Di seguito, la lista competa dei convocati scelta dal commissario tecnico Sagnol:

Portieri: Mamardashvili, Loria, Gugeshashvili.

Difensori: Kverkvelia, Gvelesiani, Kashia, Tabidze, Dvali, Lochoshvili, Kakabadze, Gocholeishvili.

Centrocampisti: Chakvetadze, Mekvabishvili, Kankava, Kiteishvili, Kvekveskiri, Kochorashvili, Altunashvili, Shengelia, Tsitaishvili, Lobzhanidze, Davitashvili.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Mikautadze, Zivzivadze, Kvilitaia.

In attesa di rivederlo con la maglia del Napoli ad agosto, i tifosi partenopei potranno quindi godere delle giocate e performances di Kvaratskhelia anche nei mesi antecedenti, seppur con la maglia biancorossa della Georgia.