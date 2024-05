Gudmundsson cambia squadra ma gela il Napoli: dove può andare in Serie A

Albert Gudmundsson sarà uno dei nomi caldi della prossima finestra estiva di calciomercato. Il Napoli, che si è mosso per trovare un accordo con il Genoa, rischia di rimanere beffato

La Serie A si avvia verso la conclusione, con l’ultimo turno che inizierà questa sera con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina, dopodiché sarà tempo di calciomercato. Il Napoli dovrà essere una delle squadre più attive sia in entrata che in uscita, complice la voglia di rivoluzione del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha visto i suoi ragazzi sprofondare sempre più giù in classifica nel corso dell’anno, in un campionato da record in negativo che ha assolutamente bisogno di essere gettato nel dimenticatoio, il prima possibile. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra, ma tra i più chiacchierati negli ultimi giorni c’è Albert Gudmundsson. L’islandese è l’oggetto del desiderio di tante squadre di Serie A, compreso il Napoli, e sarà sicuramente un nome caldo per tutto il corso della sessione. Nella giornata odierna sono arrivate importanti novità riguardo il suo futuro.

Napoli, Gudmundsson è pronto al grande salto ma ammicca all’Inter

Il Napoli rischia di rimanere beffato nella corsa ad Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa e della nazionale islandese piace tanto in Italia e in Europa, si prospetta quindi, da qui alla fine del mercato, una vera e propria asta per accaparrarselo, o almeno è quanto si augura la presidenza rossoblù. Il classe ’97 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, che sembrano voler essere un chiaro segnale indirizzato ai nerazzurri:

Posso giocare anche nel ruolo di Mkhitaryan, a Genova ho giocato da centrocampista in un 3-5-2 e penso di aver gatto bene. Posso ambire a un top club. Stesso livello di spregiudicatezza in un top club? Sì, nessun attaccante dovrebbe aver paura di sbagliare. Ovviamente in un top club hai più occasioni di attaccare, per cui anche se un pallone non va come deve non devi smettere di prenderti rischi.

Le parole del talento del Grifone avranno fatto sicuramente felici i tifosi dell’Inter, ma potrebbero non bastare per escludere definitivamente il Napoli dalla corsa all’islandese.

Sul ventiseienne di Reykjavik, infatti, punta forte il presidente Aurelio De Laurentiis, che con i suoi collaboratori ha mosso più di qualche semplice passo d’approccio iniziale. Infatti, l’entourage del calciatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nella giornata di ieri ha sottolineato ancora una volta l’interesse concreto del club partenopeo.