Gasperini, mossa ‘anti-Napoli’ di Percassi: colpo di scena inaspettato!

Arriva la mossa dell’Atalanta per trattenere Gasperini: l’annuncio dell’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Gian Piero Gasperini è un solido obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. L’allenatore nerazzurro ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025 e sembra essere il profilo ideale per la ricostruzione. La vittoria dell’Europa League è il coronamento di un percorso ormai iniziato 8 anni fa e che ha permesso alla Dea bergamasca di raggiungere il tetto d’Europa dopo anni in cui si è affermata anche in Serie A.

La creatura allevata da Gasperini ha dato i suoi frutti ed al tecnico ex Inter è stato riconosciuto il giusto merito dopo un lavoro basato sulla crescita dei giovani e sulla valorizzazione di calciatori sconosciuti o non ancora stimolati abbastanza per il raggiungimento delle proprie potenzialità.

De Laurentiis ha espresso la volontà di volerlo come prossimo allenatore del Napoli nonostante il nome di Conte sembri accontentare di più la tifoseria. Intanto, il tecnico dell’Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro: “Il futuro? Come dice il presidente alle volte sono un po’ pesante. La verità è che voglio migliorare sempre, ho l’ambizione di fare sempre qualcosa in più. Resto? Devo parlare con il presidente tra domani e dopodomani. Se dovessi scegliere il momento di uscire è questo, no? (ride). Dai, penso di no“.

Intanto, il patron Percassi è pronto a chiudere la porta al Napoli con un rilancio che avrebbe dell’incredibile.

Percassi chiude la porta ai pretendenti, pronta la proposta di rinnovo

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha le idee ben chiare: allenatore che vince non si cambia. Gasperini ha un contratto in scadenza nel 2025, scadenza che il numero uno degli orobici intende allontanare con un rilancio anche importante.

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, con un tweet su “X” ha svelato la contromossa da parte della società bergamasca per trattenere Gasperini nella provincia lombarda: “Venerdì l’Atalanta incontrerà Gian Piero Gasperini per aprire la trattativa sul nuovo contratto. Il contratto attuale scade nel giugno 2025 ma l’Atalanta offrirà a Gasperini un nuovo contratto a lungo termine”.

Una scelta comprensibile da parte della dirigenza nerazzurra che sarebbe pronta a far di tutto pur di rivedere ancora per altro tempo Gasperini sulla panchina dell’Atalanta. La parola adesso spetta al protagonista in questione che avrà ovviamente voce in capitolo in questa vicenda che si deciderà proprio nelle prossime ore.