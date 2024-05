Gasperini, il Napoli attende: fissato l’incontro fra il tecnico e l’Atalanta

Ormai è chiaro, Gasperini è la prima scelta del Napoli, a breve si conoscerà il futuro del tecnico bergamasco.

L’Atalanta ha compiuto la propria impresa. Il team bergamasco ha riportato dopo oltre 20 anni la seconda competizione europea per club nel bel paese, con la firma indelebile del proprio condottiero, Gian Piero Gasperini. L’allenatore italiano, ormai mostro sacro calcistico di Bergamo, ha sublimato un percorso lungo 8 anni con un netto tre a zero con cui i suoi uomini hanno schiantato l’imbattibile Bayer Leverkusen.

E ora? L’intenzione chiara, dichiarata a più riprese dallo stesso patron dell’Atalanta Percassi, è quella di continuare e crescere ancora. L’Atalanta non vuole fermarsi, è partita dalla lotta salvezza, oggi è campione d’Europa League, un domani chissà. Ma Gasperini? Il tecnico nel post partita è apparso felice, ma alquanto vago in merito al proprio futuro.

Gasperini – Napoli: domani giornata decisiva a Bergamo, le ultime news sul tecnico

Oggi sarà ancora tempo di festa. Il successo ottenuto dall’Atalanta è qualcosa di troppo grande per non dedicargli le giuste lodi ed onori. Subito dopo, però, la palla passerà al futuro ed all’annessa programmazione: “Mi ritrovo nella situazione in cui sposato con moglie e figli ti ritrovi dinanzi una donna bellissima. Futuro? Presto lo definiremo, sono cose che vanno risolte subito”.

Queste le parole del “Gasp”, che non ha nascosto la propria incertezza, confermando però la necessità di schiarire a breve le ombre in merito alla propria decisione. Secondo quanto raccolto da Tuttomeratoweb, nella giornata di domani se ne saprà qualcosa in più.

Gasperini dovrebbe tenere una riunione con la dirigenza dell’Atalanta, una riunione a cui parteciperà lo stesso Percassi, che confermerà al proprio allenatore la voglia di proseguire insieme, magari puntando più in alto, alzando l’asticella. Gasperini dal canto suo ad oggi resta dubbioso: lasciare da vincitore non sarebbe male, inoltre dall’altra parte c’è quella “Donna bellissima”, o meglio Aurelio De Laurentiis, che attende conscio di aver individuato l’uomo giusto per la rifondazione.

Insomma sole ventiquattro ore e con ogni probabilità si scoprirà la verità in merito. Tanto passerà dalle intenzioni di Gasperini, che a prescindere da qualsiasi discorso societario, in questo momento ha la palla in mano. Difficile pensare che dopo un successo del genere e con un rapporto di rispetto reciproco, l’Atalanta possa frapporsi in caso di una scelta tendente all’addio.