Convocazioni a Euro 2024, clamoroso Spalletti: lascia fuori un giocatore del Napoli! (FOTO)

Nella giornata odierna, il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei pre-convocati per i prossimi Europei. Clamorosa l’esclusione di un calciatore del Napoli

L’Europeo è ormai alle porte e il c.t. della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha appena diramato la lista dei trenta pre-convocati per i prossimi campionati europei di calcio, in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024, in Germania. C’era tanta attesa per scoprire chi sarebbe stato tagliato fuori dalla lista risalente a metà maggio, quella informale, allargata a 50-60 azzurrabili. Tante novità, ma anche alcune esclusioni eccellenti: è proprio il caso di un calciatore che veste un’altra maglia azzurra, quella del Napoli.

Italia, Spalletti lascia a casa Politano, ci sono Meret, Di Lorenzo e Raspadori

Luciano Spalletti ne ha scelti 30, per ora. Perché, come da regolamento, quattro di questi saranno esclusi e rimarranno a casa. Buona parte dei nomi era ampiamente prevista, ma le sorprese non mancano. Una su tutte, Matteo Politano, autore di una stagione al di sopra della media, uno dei pochi nel Napoli ad essersi distinto positivamente, nella sciagurata annata da record negativo di punti dopo lo scudetto conquistato nel 2023. Non sono bastati gli 8 gol e i 7 assist in campionato per convincere il suo ex allenatore a scegliere di puntare su di lui.

Tra i partenopei presenti, figurano Alex Meret tra i portieri, Giovanni Di Lorenzo tra i difensori e Giacomo Raspadori tra gli attaccanti. Quest’ultimo, nonostante la stagione vissuta ai margini del progetto azzurro, gode di una grande stima da parte del ct, che da quando si è seduto sulla panchina della Nazionale l’ha quasi sempre schierato da titolare.

A sorpresa è presente il nome di Nicolò Fagioli, fermo da mesi per la questione calcioscommesse, tornato da poco disponibile. Fanno clamore, al pari di Politano, le esclusioni a centrocampo di Manuel Locatelli e Jack Bonaventura. I calciatori pre selezionati si ritroveranno a Coverciano il 31 maggio, mentre a lista definitiva dell’Italia verrà diramata da Luciano Spalletti il prossimo 6 giugno, nove giorni prima dell’esordio, che vedrà gli azzurri sfidare l’Albania. Anche se scegliere quattro calciatori da lasciare a casa può sembrare complicato, la sensazione è che ci siano pochi i dubbi nella mente di Spalletti. Qualche giorno fa, infatti, il c.t. aveva rilasciato una dichiarazione in cui sottolineava che l’elenco dei 26 era in buona parte già fatto. Pochi, dunque, i ballottaggi. Tra le certezze, invece, oltre al grande entusiasmo ritrovato dal gruppo, il modulo, che sarà il 3-4-2-1.

QUESTA LA LISTA DEI CONVOCATI