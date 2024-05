Notizie Napoli, il Bologna mette gli occhi sull’obiettivo di ADL: intreccio a sorpresa

Il Bologna è alle prese con la scelta dell’allenatore per il post Thiago Motta. Quest’ultimo, con ogni probabilità siederà sulla panchina della Juventus.

La stagione del Bologna è stata da incorniciare, con la qualificazione alla prossima Champions League che ha consacrato il lavoro di Thiago Motta. Quest’ultimo, è riuscito a creare una squadra altamente competitiva, nonostante le ambizioni societarie erano del tutto diverse. Gia da alcune settimane, in Emilia Romagna è scattata la festa dei tifosi, i quali continuano ad elogiare l’ex calciatore e l’intero gruppo squadra. La passione per i colori è altissima, ma nell’immediato futuro potrebbero esserci alcuni “problemi”. Infatti, una volta terminata la stagione andrà analizzato il futuro del tecnico e quello dei protagonisti.

Da diversi mesi, Thiago Motta è nel mirino della Juventus. La società bianconera ha sempre spinto per l’ingaggio dell’ex calciatore, ma negli ultimi giorni l’affare si è intensificato. Infatti, l’esonero di Massimiliano Allegri non lascia dubbi: il club bianconero punterà sull’attuale tecnico del Bologna. I contatti sono già stati avviati, con i piemontesi disposti ad offrire un biennale con opzione per il terzo anno a ben 3.5 milioni di euro a stagione. Proprio da qui, nasce la volontà dei rossoblù di mettere le mani su un nuovo condottiero in vista dei prossimi anni. A tal proposito, i rossoblu potrebbero aver messo gli occhi su Domenico Tedesco, tecnico accostato anche al Napoli in queste settimane.

Il Bologna punta Tedesco per il post Motta: le ultime

Sono ore calde per le panchine in Serie A. Diverse compagini cambieranno il proprio condottiero, tra cui il Napoli, Bologna e Juventus. Le tre società potrebbero “intrecciare” il proprio destino a causa del futuro di Thiago Motta. Quest’ultimo, non ha ancora comunicato la propria volontà, ma con ogni probabilità accetterà l’offerta bianconera. Se così dovesse essere, il Bologna dovrebbe ingaggiare un nuovo allenatore. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” negli ultimi giorni, sono aumentate le quotazioni di Domenico Tedesco, attualmente in forza al Belgio ed impegnato nel prossimo Europeo.

Proprio l’attuale CT del Belgio è anche nel mirino di Aurelio De Laurentiis. Infatti, il patron azzurro avrebbe sondato l’allenatore nelle ultime settimane, ma al momento non rientrerebbe tra gli obiettivi primari della società. Inoltre, il futuro di Tedesco continuerà ad essere in bilico fino a quando Thiago Motta non comunicherà la propria volontà al Bologna. La società emiliana proverà a convincere l’attuale tecnico a restare, quindi solo in caso di risposta negativa virerà su un nuovo condottiero in viste delle prossime annate.