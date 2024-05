L’ex Serie A è sicuro: “Conte a Napoli con Lukaku”, il commento

Antonio Conte continua ad essere uno dei nomi seguiti da De Laurentiis per la panchina del Napoli. Un ex giocatore si espone sull’interesse degli azzurri sul tecnico salentino e non solo.

Nel corso di questi mesi, alla panchina del Napoli sono stati accostati molti allenatori, ma a battagliare ormai sono rimasti in pochi. Tra questi figura Antonio Conte, che sin dall’inizio è stato nei pensieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Dopo oltre un anno senza allenare, il tecnico salentino è pronto a lanciarsi in una nuova avventura a partire dalla prossima estate. Sull’interesse del Napoli su Conte si è espresso un suo ex giocatore, che ha parlato anche di Romelu Lukaku.

L’ex calciatore si espone: “Conte a Napoli con Lukaku sarebbe l’ideale”

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura definitiva di questa stagione, con i riflettori dei campi che si spegneranno per i prossimi tre mesi. Le luci del calciomercato invece stanno per accendersi, con le trattative pronte ad entrare nel vivo e ad essere formalizzate. In casa Napoli si attende con ansia l’annuncio inerente al prossimo allenatore, che ad oggi è ancora ignoto. Sono tanti i nomi accostati alla panchina degli azzurri, tra cui anche l’ex Inter e Juventus, Antonio Conte.

In caso di arrivo di Conte a Napoli, si è ipotizzato l’approdo di Romelu Lukaku come post Osimhen, visto che l’attaccante belga sarà in uscita dal Chelsea al rientro dal prestito. Su Conte e Lukaku si è espresso l’ex calciatore belga Jean Francois Gillet, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Di Conte posso parlare soltanto bene perché l’ho avuto quasi due anni a Bari. Dopo quest’annata sarebbe l’ideale per il Napoli, perché lui ama le sfide, come accadde già per la Juventus e l’Inter, tornate alla vittoria dopo tanti insuccessi. Ma dovunque è andato ha saputo rialzare le società che precedentemente erano in difficoltà e con la sua gestione hanno trovato la giusta via per il successo. Lukaku al Napoli? Con Conte ha fatto cose straordinarie all’Inter. Penso che sia un binomio che funzioni benissimo, perché anche Romelu ama le piazze calde che hanno tanto calore da offrire. Lui si esprime sempre al meglio quando sente il fervore della gente nei suoi confronti, ed insieme a Conte senza dubbio riuscirebbe a fare bene in una piazza come Napoli che ha proprio queste caratteristiche“.

L’ex portiere del Bari e del Belgio dunque vedrebbe bene al Napoli il binomio Conte-Lukaku, soprattutto dopo un’annata difficile per gli azzurri. Bisognerà capire se la società, ma soprattutto il tecnico salentino, siano pronti ad iniziare un’avventura insieme, ed eventualmente valutare l’approdo di Lukaku. Non ci resta che pazientare ancora un po’, visto che nelle prossime settimane si scioglieranno le riserve in maniera definitiva.