Dal Napoli alla Juve, tutto pronto per l’ufficialità: sgarro di Giuntoli agli azzurri

Cristiano Giuntoli è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo dal Napoli: manca davvero poco per la firma ufficiale e l’annuncio del suo arrivo.

Nelle scorse ore Giovanni Manna ha salutato ufficialmente la Juventus: il comunicato è arrivato direttamente dalla società bianconera, ma non solo. Perché il dirigente, ieri per la prima volta, è stato avvistato sia al Konami Training Center di Castel Volturno che in città. Primi assaggi di Napoli per il prossimo direttore sportivo dei partenopei, per cui si attende un annuncio ufficiale da parte del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, così come preannunciato già nella conferenza stampa di presentazione dei due ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro.

Tuttavia, il passaggio del dirigente cilentano in azzurro non sarà l’unico sull’asse Napoli-Torino: in casa bianconera, infatti, sono pronti ad accogliere un nuovo rinforzo dai partenopei, che porta la firma dell’ex ds partenopeo Cristiano Giuntoli. Giuseppe Pompilio è ormai a un passo dall’essere ufficializzato dalla Juventus, così come confermato dall’edizione odierna di Tuttosport, entrando a far parte così del team che accompagna Giuntoli nella sua avventura juventina, che presto entrerà nella sua seconda stagione.

News calcio Napoli, Pompilio saluta gli azzurri: Giuntoli lo accoglie alla Juve

Dopo tanti anni in azzurro, Giuseppe Pompilio è pronto a lasciare gli azzurri per accasarsi alla Juventus, facendo il percorso opposto al neo direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, “il beau geste juventino” di liberare Manna ancor prima della stagione in corso, apre la porta a due rinforzi nell’area sportiva guidata proprio da Cristiano Giuntoli. “Si tratta di Giuseppe Pompilio, con lui al Napoli e in scadenza di contratto con la società partenopea, e Stefano Stefanelli, direttore sportivo del Pisa”, si legge sul medesimo quotidiano.

Asse caldo, dunque, tra Napoli e Torino, con la società bianconera che, dopo aver liberato Manna, vuole puntare su Giuseppe Pompilio, storico collaboratore di Giuntoli da anni. Aurelio De Laurentiis decise infatti di non lasciarlo andare nello scorso, ma il dirigente a sua volta ha aspettato il termine del contratto in essere per strappare un accordo con la Vecchia Signora, tornando a lavorare con il suo fidato collega.