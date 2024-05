Conte Napoli si farà solo in un caso, il quotidiano ha svelato tutto: la situazione

I contatti tra Antonio Conte e il Napoli sono stati frequenti, ma l’operazione sarà effettuata in un solo caso.

Il Napoli è pronto ad ingaggiare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. L’avvento di Francesco Calzona sulla panchina azzurra non ha portato gli effetti sperati, motivo per il quale c’è bisogno di un cambiamento importante. Da diverse settimane, il futuro del CT della Slovacchia appare segnato, non a caso il presidente De Laurentiis starebbe sondando diversi allenatori per il futuro. Tra questi c’è anche Antonio Conte, il quale già da diversi mesi è nel mirino del club Campione d’Italia uscente. La prima proposta arrivò subito dopo l’esonero di Garcia, ma l’allenatore italiano rispedì la proposta al mittente.

A distanza di diversi mesi, la musica appare ben diversa. Infatti, nelle ultime settimane, Antonio Conte avrebbe dato la massima disponibilità al Napoli. Ciò nonostante, però, il presidente De Laurentiis non ha chiuso la trattativa in modo imminente. Infatti, il patron azzurro starebbe valutando diversi fattori, per lo più economici. L’allenatore italiano ha presentato il proprio programma e sopratutto le proprie richieste, le quali avrebbe frenato in modo netto l’affare con i partenopei. Nelle ultime ore, infatti sono emersi importanti dettagli circa il futuro del leccese, da cui dovrebbe arrivare un segnale che potrebbe rivelarsi cruciale per la buona riuscita della trattativa e riguarderebbe prettamente l’aspetto economico.

Conte-Napoli, svelata l’idea di De Laurentiis: le ultime

La storia d’amore tra Antonio Conte e il Napoli rischia di saltare dopo gli ultimi contatti. Le parti si son sentite in modo costante, ma l’affare non è in dirittura d’arrivo. Infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe rimandato la scelta “finale” alle prossime settimane, quando si avrà un quadro più chiaro sugli altri profili. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’ultima parola spetta al condottiero del club, il quale dovrà indirizzare il futuro. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Oggi, rispetto a novembre, la situazione è profondamente diversa. Ci sono stati diversi contatti recenti, che si sono interrotti una settimana fa. Gli approcci interlocutori hanno permesso al Napoli di essere pienamente a conoscenza delle richieste economiche e tecniche, a cui si potrebbe andare incontro solo con un sacrificio importante e in deroga alle disposizioni sul monte ingaggi dettate dal presidente”

Aurelio De Laurentiis, però, dovrà decidere il futuro del proprio club. Intanto, resistono gli altri profili nel mirino della società, come ad esempio quello di Gian Piero Gasperini che continua a scalare posizioni importanti nelle gerarchie azzurre. Il futuro dell’allenatore italiano è in bilico, ma prima bisognerà attendere la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen che si giocherà questa sera. Solo una volta conclusa la stagione, ci sarà un colloquio con la proprietà Percassi, la quale potrebbe facilitare l’operazione al Napoli o chiuderla in modo definitivo.