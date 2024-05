Conte-Napoli, ora spuntano anche le big: la rivelazione di Fabrizio Romano

Antonio Conte continua ad essere in orbita Napoli per la prossima stagione: l’annuncio di Fabrizio Romano spaventa i tifosi azzurri.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. In attesa dell’ultimo match di campionato contro il Lecce, il Napoli sta costruendo gran parte del proprio futuro. Nella giornata di ieri Giovanni Manna ha fatto il suo ingresso in società.

L’ex dirigente della Juventus è arrivato per a prima volta a Castel Volturno. In contrapposizione con il recente passato, non era presente Aurelio De Laurentiis, ma Chiavelli. Il nuovo ds del Napoli ha subito voluto conoscere la squadra e per oltre nove ore ha intrattenuto fitti colloqui con ogni giocatore azzurro.

Il prossimo passo verso il futuro è sicuramente quello relativo al nuovo allenatore. Il Napoli non ha ancora sciolto le riserve, ma in pole position nelle idee di Aurelio De Laurentiis pare esserci Antonio Conte. Sul futuro del tecnico leccese arrivano novità.

Conte-Napoli, gli azzurri devono stare attenti alle big

Il nome di Antonio Conte circola da diverso tempo attorno all’ambiente Napoli. Il tecnico è dallo scorso novembre nei pensieri di Aurelio De Laurentiis.

La piazza partenopea è pronto ad accoglierlo e Conte avrebbe dato il suo benestare alla trattativa. Al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale, anche perchè il Napoli sta valutando con attenzione il futuro di Gian Piero Gasperini.

Nel frattempo, però, dall’Inghilterra non arrivano notizie rassicuranti. Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo che nella giornata di ieri ha comunicato l’addio di Mauricio Pochettino. Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione.

Al momento c’è una discussione interna al Chelsea per capire meglio a chi affidare la panchina dei Blues nella prossima stagione. Non ci sono stati contatti o alcun tipo di discussione in merito al possibile arrivo di Antonio Conte, nonostante il suo nome sia stato accostato al Chelsea.

Al momento il Napoli resta l’unica scelta per il tecnico ex Inter e Tottenham. Il Bayern Monaco, infatti, sembra intenzionato a muoversi verso altre strade e lo stesso sembra fare il Chelsea.

Con il grande valzer di panchine estive, però, non è impossibile pensare che a breve possano farsi vive anche le big su Antonio Conte. Per questo motivo il Napoli, se realmente vuole affidare la panchina al tecnico salentino, deve velocizzare i tempi.

La sensazione è che l’annuncio riguardo il prossimo allenatore del Napoli arriverà entro la fine del mese di maggio in modo che anche Giovanni Manna possa iniziare a muoversi in maniera concreta sul mercato per costruire una rosa all’altezza nella prossima stagione.