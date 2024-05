Chiariello svela: “Manna si è già preso il Napoli”, ecco cosa ha fatto

Nella giornata di ieri Giovanni Manna ha fatto il suo primo ingresso a Castel Volturno e l’ex Juve si è già preso il Napoli: la rivelazione di Chiariello.

Il Napoli si avvia verso l’ultima sfida della stagione. Gli azzurri sfideranno davanti ai propri tifosi il Lecce, ormai già salvo, di Luca Gotti. La squadra di Calzona, invece, deve giocarsi le ultime chances di conquistare la qualificazione alla prossima Conference League, ma dovrà sperare anche nei risultati positivi delle dirette concorrenti. Il Torino dovrà perdere contro l’Atalanta e la Fiorentina dovrà vincere la Conference contro l’Olympiacos.

Dopo la fine della stagione, qualsiasi sarà il risultato finale, il Napoli preparerà la tanto attesa rivoluzione estiva. Aurelio De Laurentiis ha già fatto una prima mossa in tal senso, ovvero affidandosi a Giovanni Manna ex ds della Juventus.

“Manna si è preso il Napoli”, rivelazione incredibile di Chiariello

Nella giornata di ieri, per la prima volta, Giovanni Manna ha visitato le strutture del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma senza ombra di dubbio sarà l’ex Juventus a prendere il posto di Mauro Meluso in dirigenza.

Oltre a visitare il centro sportivo di Castel Volturno, però, Manna ha già voluto dare un’impronta al Napoli del futuro.

Secondo quanto riportato da Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Napoli Centrale, pare che Giovanni Manna abbia già voluto dare una scossa all’ambiente azzurro. In controtendenza con l’ultima stagione, infatti, Manna si è presentato a Castel Volturno senza Aurelio De Laurentiis, ma con Chivelli.

Di seguito quanto evidenziato:

“Manna s’è presentato non con ADL, ma con Chiavelli. Io ho avuto modo di conoscerlo, viene definito l’uomo dei conti ma è molto di più, è un vero e proprio manager di società, di grande spessore, riservato, razionale, uno degli artefici dei successi del Napoli ed il braccio destro da sempre di ADL. Gode della massima fiducia del presidente, io ho stima di lui, ma naviga nell’ombra, non ha mai voluto farsi vedere, apparire, ieri in segno di discontinuità col recente passato non s’è presentato De Laurentiis ma Chiavelli con Manna, sono stati lì ben 9 ore parlando con i calciatori singolarmente, uno ad uno”.

Manna, quindi, ha già voluto conoscere la squadra in vista di quella che poi sarà la sua prima stagione al Napoli. Fitti colloqui con ogni calciatore per comprendere meglio la dimensione azzurra e magari anche quello che non ha funzionato quest’anno.

Chiariello, poi, ammette di non avere conferme riguardo alla richiesta da parte dei senatori azzurri di puntare su Antonio Conte nella prossima stagione. Manna è arrivato con la nomea di primo sponsor di Antonio Conte e pare che questa richiesta abbia portato ad un dietrofront da parte del Napoli riguardo Gian Piero Gasperini.

Il noto giornalista, però, tiene a precisare che si è ormai alle battute finali e che entro la fine di maggio verrà annunciato il prossimo allenatore azzurro.