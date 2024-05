Allenatore Napoli, svelato il tecnico preferito da Manna: il nome

In casa Napoli proseguono i casting per la panchina. Nelle ultime ore, sarebbe emersa la volontà di Giovanni Manna.

Il Napoli si prepara ad una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Toccherà diversi protagonisti tra cui anche tanti big che lasceranno la causa azzurra. Prima di lavorare sulle uscite ed in generale sul mercato, tra le file azzurre sarà necessario sciogliere le riserve sul nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis ha già iniziato i casting per la panchina, anche se al momento non sembrerebbe esserci nessun accordo. I profili nel mirino del patron continuano ad essere diversi, motivo per il quale la scelta non è affatto scontata.

Ad aiutare il presidente azzurro, sarà ovviamente Giovanna Manna. Quest’ultimo, nella giornata di ieri, ha rescisso il proprio contratto con la Juventus per iniziare l’esperienza con il Napoli. Nelle ultime ore, sono emersi video e foto che hanno come protagonista proprio il neo direttore sportivo, ormai approdato in Campania. Il lavoro del dirigente sarà ovviamente cruciale, ancor più perché contribuirà in modo importante sulla scelta del tecnico. A tal proposito, l’ex Juventus avrebbe già fatto sapere la propria volontà alla dirigenza partenopea. “Manna spinge per Antonio“, titola quest’oggi La Gazzetta dello Sport, rivelando la preferenza dell’ormai ex bianconero per Conte.

Allenatore Napoli, svelata la volontà di Manna: le ultime

Sono ore importanti in casa Napoli visto l’arrivo di Giovanni Manna. Il neo direttore sportivo inizierà fin da subito il proprio lavoro, in modo tale da creare un progetto importante. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” anche sul fronte allenatore svolgerà un ruolo importante. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Manna, dopo aver raccolto anche il sentimento dei senatori, sostiene la candidatura di Antonio Conte e l’ha fatto presente anche a Chiavelli. (…) La maggior parte della rosa approverebbe la scelta, il dirigente lo conosce bene avendo lavorato a lungo nell’ambiente Juve. I traguardi raggiunti, poi, parlano da sé e raccontano di una figura perfetta per risalite e cambi di mentalità. L’ideale per ridare animo ed entusiasmo ai giocatori e alla città”.

Come già analizzato nei giorni scorsi, in casa Napoli restano vivi altri profili per la panchina. Infatti, uno dei nomi in pole continua ad essere quello di Gian Piero Gasperini, il quale però è concentrato solo ed esclusivamente sulla finale di Europa League con l’Atalanta. Oltre al tecnico degli orobici, nel mirino di De Laurentiis ci sono anche Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, i quali con ogni probabilità lasceranno rispettivamente Milan e Fiorentina.