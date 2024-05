Adani e Cassano attaccano ADL, lo sfogo sulla crisi del Napoli è fortissimo: avete sentito?

Lele Adani e Antonio Cassano hanno attaccato duramente Aurelio De Laurentiis dopo la stagione da incubo del Napoli.

L’annata del Napoli è totalmente da dimenticare. Ad un solo anno di distanza dallo scudetto, la squadra non ha saputo reagire alle difficoltà sprofondando così al decimo posto in classifica. Attualmente, infatti, anche la Conference League è a rischio. Tanti problemi sono dipesi dai tre cambi in panchina, con il patron De Laurentiis che ha optato prima per l’esonero di Garcia e poi per quello di Mazzari. Il terzo tecnico della stagione è Francesco Calzona, arrivato in Campania quando la situazione era già fortemente compromessa. Non a caso, i piani della dirigenza si son complicati ulteriormente.

Aurelio De Laurentiis starebbe valutando l’ingaggio di un nuovo allenatore, anche se al momento non c’è nessun accordo. Inoltre, nonostante il Napoli sia volonteroso all’apertura di un nuovo ciclo, l’attuale stagione non verrà dimenticata facilmente. Infatti, son diversi gli esperti che hanno “incolpato” il presidente per le scelte prese. Tra questi, sono presenti Lele Adani e Antonio Cassano, i quali hanno espresso il proprio pare sulla situazione azzurra.

Adani e Cassano si schierano contro De Laurentiis: la situazione

Lele Adani e Antonio Cassano hanno sferrato un duro attacco ai danni del presidente Aurelio De Laurentiis. I due esperti di calcio, hanno deciso di analizzare la situazione legata al club azzurro al canale “La Fiera del Calcio”. Di seguito le parole di Adani.

“Chi è subentrato a Garcia ha fatto pure peggio. Mazzarri e Calzona hanno avuto una media di 1,25 punti a partita. Non entro nemmeno nel merito: loro due hanno una metodologia diversa tra loro: uno è un uomo di calcio da trent’anni, l’altro è stato vice di tecnici importanti. Non parlo del percorso: gli allenatori hanno fatto questo, i giocatori hanno sotto performato. Ha buttato totalmente quello che avevo indicato come possibile ciclo, mi prendo ancora gli insulti per quella frase. Mi dispiace anzitutto per i napoletani che adoro: alla fino gliel’hai tolto alla gente. Ma buttarlo così nel ce**o era difficile ragazzi”

Sulla stessa lunghezza d’onda, si è poi schierato Antonio Cassano. Di seguito l’analisi dell’ex calciatore sul Napoli.

“De Laurentiis deve ricordarsi che il Napoli è della gente. Quest’anno c’era depressione quando si andava a vedere il Napoli allo stadio e il disastro lo ha fatto De Laurentiis, non altre persone”.

Dichiarazioni fortissime da parte dei due ex giocatori, che tornano a punzecchiare il patron azzurro dopo le parole delle scorse settimane in merito a questo momento così delicato per gli azzurri.