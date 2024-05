Restyling Maradona, l’architetto annuncia una novità storica: cambia tutto per i tifosi!

Arrivano ulteriori novità sulle nuove sembianze che potrebbe assumere lo stadio Maradona: l’architetto Zavanella annuncia il possibile colpo di scena.

Ultima settimana di allenamenti per il Napoli, pronto a concludere la stagione in seguito alla gara di domenica pomeriggio. I ragazzi di mister Calzona scenderanno in campo al Diego Armando Maradona, terminerà in casa il viaggio partenopeo targato 2023/2024. I giorni successivi alla fine del campionato determineranno il futuro della società che ha già avviato il lavoro di programmazione della prossima stagione, con l’imminente finestra estiva di calciomercato che sarà infuocata per la dirigenza napoletana. Sono numerose le questioni da risolvere sia sul fronte delle partenze che dei nuovi arrivi, manca davvero poco per entrare nel vivo.

D’altra parte vi è un’ulteriore vicenda che tiene impegnato il Napoli, vale a dire i lavori di restyling del Diego Armando Maradona. Dopo essersi visto annullare le possibilità di costruire un nuovo impianto nell’area di Bagnoli, il presidente De Laurentiis si è convinto di avviare i lavori nel tempio di Fuorigrotta. Il patron azzurro è desideroso di conferire un nuovo aspetto allo storico fortino del Napoli, soddisfacendo le richieste dei tifosi. In merito alla questione, sono arrivate le parole di un architetto che ha annunciato una possibile e clamorosa, oltre che storica, novità, che riguarderebbe la pista d’atletica.

Lavori al Maradona, Zavanella: “Storica novità sulla pista d’atletica”

Il Napoli è impegnato in questioni che determineranno il futuro della società, nei prossimi giorni arriveranno importanti novità in chiave mercato e non solo. Infatti, a essere particolarmente calda è anche la vicenda dello stadio Diego Armando Maradona che continuerà a ospitare le gare interne degli azzurri. L’impianto di Fuorigrotta sarà sottoposto a lavori di restaurazione che permettano di renderlo all’avanguardia. A tal riguardo, è intervenuto l’architetto Zavanella, di seguito quanto affermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho appena finito di fare la punta alla matita per il progetto di ristrutturazione del Maradona. Il nuovo stadio sarebbe senza pista d’atletica, servirà un anno e mezzo più qualche altro mese. Costi? Spero in qualcosa di meno di 200 milioni”.

L’annuncio di Zavanella sulla rimozione della pista d’atletica ha scatenato l’entusiasmo del popolo partenopeo, desideroso di accedere a uno stadio all’avanguardia e con una visuale decisamente migliore, aspetto che ha spesso rappresentato un grosso problema. Tuttavia, saranno da capire le possibilità di rendere concreto il progetto dell’architetto che apporterebbe un’incredibile e storica modifica all’impianto.