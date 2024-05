“Non è un’opzione per il Napoli”, balzo in avanti del Chelsea: cambia il futuro dell’allenatore

Nel corso di questi mesi, sono stati accostati al Napoli svariati allenatori. Il Chelsea passa in pole per un tecnico, che non sarebbe più nei piani del club partenopeo.

La maggior parte dei campionati europei si è concluso nel corso dello scorso weekend, mentre nel prossimo si concluderanno quello italiano e lo spagnolo. Con il termine di tutti i principali campionati europei, entrerà nel vivo il valzer delle panchine, con molti top club che ancora devono scegliere il loro prossimo allenatore.

Sul fronte Napoli non arrivano novità, ma ogni giorno si avvicina sempre di più l’annuncio su chi sarà il prossimo allenatore. Intanto salta definitivamente un’opzione per il Napoli, con il Chelsea che passa in pole per il tecnico.

Napoli, un tecnico non è nel mirino: il Chelsea passa in pole

Domenica si concluderà ufficialmente il campionato di Serie A, e dalla prossima settimana si attendono novità sul fronte allenatore per diversi club. In vista della prossima stagione, molti top club italiani ed esteri cambieranno la propria guida tecnica. In casa Napoli si riflette sul prossimo allenatore sin dallo scorso novembre, quando è stato esonerato Rudi Garcia. Alla panchina azzurra sono stati accostati molti tecnici, tra emergenti e affermati.

Nel corso di questi mesi, nel casting di Aurelio De Laurentiis era finito anche Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano ha ufficializzato l’addio al Brighton nei giorni scorsi, ed è alla ricerca di un nuovo club. In questi giorni si è parlato nuovamente dell’ipotesi Napoli per l’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar Donetsk, ma è arrivato un annuncio importante. Come riportato dal giornalista di DAZN, Orazio Accomando sul suo profilo X, De Zerbi non è un’opzione per la panchina del Napoli, ma neanche per altri club italiani. Per De Zerbi si prospetta una permanenza in Premier League, con il Chelsea passato in pole dopo l’esonero di Mauricio Pochettino annunciato in serata.

Dunque si spengono le voci di mercato e le fantasie dei tifosi azzurri su un possibile approdo di De Zerbi sulla panchina dei partenopei. Il tecnico italiano dovrebbe proseguire il proprio percorso in Inghilterra, con il salto in un top club come il Chelsea dopo il buon lavoro svolto al Brighton. In ottica Napoli continuano ad essere forti i nomi di Gasperini, Conte, Pioli ed Italiano. La scelta è affidata ovviamente al presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe annunciare il nuovo allenatore già nella prossima settimana. Non sarà sicuramente De Zerbi il prossimo allenatore del Napoli, con l’italiano verso la panchina del Chelsea.