“De Laurentiis mi ha parlato del nuovo allenatore”: indiscrezione in diretta sul tecnico

Continua il casting di Aurelio De Laurentiis per la ricerca del nuovo allenatore del Napoli. Arriva l’indizio sul prossimo tecnico degli azzurri direttamente da Sky.

Con il termine della stagione attuale, entrano nel vivo le trattative di mercato per diversi club. Difatti molti club italiani ed esteri sono alla ricerca di profili per rinforzare il proprio organico, ma in primis bisognerà scegliere il prossimo allenatore.

Da mesi Aurelio De Laurentiis è al lavoro per questa scelta importante per il suo Napoli, ma non c’è ancora nulla di definitivo. Nel frattempo arriva l’annuncio a Sky circa un indizio che potrebbe indirizzare un tecnico alla panchina del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, spunta l’indizio su un tecnico: l’annuncio di Sky

Dopo il termine di questa stagione, molti discorsi di mercato inizieranno ad entrare nel vivo. Difatti da lunedì prossimo, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per definire chi allenerà il Napoli nella prossima stagione. Nel corso di questi mesi, Aurelio De Laurentiis ha sondato molti allenatori, con quattro in particolare che si contenderanno la panchina azzurra. Nel mirino del patron azzurro ci sono Conte, Pioli, Gasperini ed Italiano, e presumibilmente tra questi quattro si nasconde il prossimo allenatore del Napoli.

Da settimana prossima, potrebbero arrivare importanti novità, visto che si scoprirà il futuro dei tecnici impegnati sulle panchine degli altri club di A. Nelle ultime settimane, Gian Piero Gasperini sarebbe balzato in cima alla lista dei preferiti di De Laurentiis. A dimostrare il forte interesse del patron azzurro per il tecnico della Dea è un indizio rivelato a Sky Sport da Fabio Caressa:

“L’ultima volta che ho parlato con De Laurentiis mi ha detto che aveva bisogno di un allenatore che ha voglia di accettare nuove sfide. Sulla questione si è espresso di recente proprio Gasperini. Se uniamo i puntini…”.

Il giornalista e telecronista di Sky Sport si è esposto sul tema riguardante il prossimo allenatore del Napoli. Si presuppone che ci sia un filo diretto con quanto dettogli da De Laurentiis con quello annunciato da Gasperini di recente. Questo indizio potrebbe ulteriormente confermare la volontà di De Laurentiis di portare in azzurro Gian Piero Gasperini, che sarebbe pronto a dire addio all’Atalanta. Ormai il casting di De Laurentiis è stato delineato, e non resta che attendere l’annuncio ufficiale sul prossimo tecnico del Napoli. L’attesa ormai sta volgendo verso il termine, con De Laurentiis che nelle prossime settimane potrebbe annunciare il prossimo allenatore, e chissà che non sia proprio Gian Piero Gasperini.