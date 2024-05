Calciomercato Napoli, primo colpo nel mirino di Manna: costa 30 milioni!

Il direttore sportivo è pronto a iniziare con il botto l’esperienza in azzurro, individuato il potenziale primo colpo dell’ex Juventus.

Ore di grande importanza per il futuro del Napoli, impegnato nel lavoro di programmazione della prossima stagione. Gli azzurri sono chiamati a risollevarsi dopo la nefasta annata che chiuderà i battenti domenica, in occasione della sfida al Lecce di Luca Gotti. Il disastroso campionato partenopeo ha fruttato, fino alla 37 esima giornata, soli 52 punti con 55 reti messe a segno e ben 48 incassate. Proprio quest’ultima statistica continua a scatenare le preoccupazioni dei tifosi che, dopo l’addio di Kim, sono ancora in attesa di un grande colpo che possa aumentare lo spessore del reparto.

Il pessimo rendimento della retroguardia napoletana è stato prontamente preso in considerazione da Giovanni Manna, prossimo all’investitura da ds del Napoli, che è a lavoro per regalare un nuovo difensore centrale al futuro allenatore che siederà sulla panchina. Sono tanti i nomi presenti sul taccuino dell’ex Juventus, ma nelle ultime ore si è inserito un nuovo calciatore che ha scalato le gerarchie delle preferenze ed è pronto a essere corteggiato dal club campano. La valutazione di 30 milioni non spaventa De Laurentiis, il patron si affida alle doti di abile scovatore di talenti di Manna.

Napoli, piace Hancko per la difesa: la strategia degli azzurri

L’avventura in azzurro di Giovanni Manna ha avuto inizio quest’oggi, il giovane direttore sportivo è già operativo in quel di Castelvolturno. Tra le prime operazioni condotte dal classe ’88 ci sarà quella legata all’acquisto di un difensore centrale: come riferito da Sport Mediaset, David Hancko sembra essere il preferito del ds.

Il centrale difensivo del Feyenoord piace particolarmente al Napoli, chiamato a sborsare 30 milioni di euro per acquistarlo. Tuttavia, la società azzurra sembra essere fiduciosa di poter abbassare la valutazione degli olandesi puntando forte sulla volontà dello slovacco, desideroso di sposare la causa partenopea.

Non si tratterebbe della prima esperienza in Serie A per Hancko che ha vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2018/19, scendendo in campo per sole 5 volte. L’imperiosa stazza fisica – 1.90 cm di altezza – del difensore e il forte fiuto del gol hanno fatto breccia nel cuore della dirigenza napoletana, già in passato il ’97 era stato accostato al Napoli. Si attenderanno nuovi sviluppi della vicenda, Hancko è il candidato numero uno ad accompagnare Amir Rrahmani, il solo giocatore certo del posto nel reparto arretrato, nelle prossime stagioni.