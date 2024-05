Conte-Napoli, a DAZN stuzzicano Ferrara: la risposta sul futuro del tecnico

Antonio Conte è uno dei nomi più caldi per la panchina del Napoli, Ciro Ferrara potrebbe seguire il tecnico pugliese.

Antonio Conte e il Napoli, un matrimonio che si farà? Secondo la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, ad oggi l’ex Inter e Juventus è una delle due opzioni più concrete per la panchina degli azzurri, al pari di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico pugliese, corteggiato da Aurelio De Laurentiis sin dallo scorso novembre, si sarebbe pian piano arreso alle avances del leader della FilmAuro, concedendo la propria disponibilità al club partenopeo. A quanto pare, infatti, ad oggi Conte sarebbe in pole, con un annuncio forse non arrivato unicamente a causa del campionato ancora in corso.

Ferrara stuzzicato a DAZN sulla trattativa Conte – Napoli: la risposta dell’ex centrale azzurro

Tra le tante indiscrezioni riguardanti Conte al Napoli, è più volte circolata quella riguardante un possibile tandem con Ciro Ferrara. L’ex prodotto del vivaio azzurro, campione d’Italia e d’Europa al fianco di Diego Armando Maradona, potrebbe infatti fungere da vice di Conte, conoscendo nei minimi dettagli l’ambiente partenopeo.

L’ex allenatore della Sampdoria, attuale commentatore per DAZN, è stato stuzzicato in merito questa sera proprio nel corso della trasmissione andata in onda sulla sopracitata emittente streaming. Nello specifico, il giornalista Cattaneo, interrogandosi sul futuro di Romelu Lukaku, ha posto questo quesito allo stesso Ferrara:

“Ciro, invece Lukaku dove va? Per capire se tu e Conte lo portate a Napoli” – immediata la risposta di Ferrara, che non nascondendo il proprio sorriso ha risposto: “Non ci provare, non ci provare”.

Romelu Lukaku è uno dei nomi accostati al Napoli per il post Osimhen. Il belga non verrà riscattato dalla Roma, ma è in uscita dal Chelsea, che sembrerebbe avanti su tutte proprio nella trattativa con il nigeriano del Napoli. Secondo vari addetti ai lavori, la possibilità di un’offerta con annesso cartellino di Lukaku al Napoli, non sarebbe escludibile, a maggior ragione in caso di arrivo di Conte sotto l’ombra del Vesuvio. L’ex Tottenham, è infatti uno degli estimatori maggiori dell’attaccante belga e vorrebbe sicuramente riallenarlo dopo averlo avuto all’Inter.

Per ora, però, nessun annuncio o aggiornamento in merito, ma dall’espressione dello stesso Ferrara l’idea che possa esserci qualcosa sotto non pare folle. Manca ancora poco, pochissimo, altri novanta minuti e ne sapremo qualcosa in più, a breve il futuro del nuovo Napoli inizierà ad essere definito.