Napoli in ansia, incidente stradale per l’attore di Gomorra: “È grave”

Brutto incidente per l’attore di Gomorra, adesso è ricoverato in ospedale di Giugliano: fans preoccupati e in attesa di novità.

Grande preoccupazione per un incidente avvenuto nelle scorse ore tra le strade della provincia di Napoli. Un grave incidente stradale si è verificato a Santa Maria a Cubito, frazione di Qualiano, e ha visto coinvolto un attore della celebre serie TV “Gomorra“. A restare ferito – dopo essere caduto dal suo scooter – è stato Gaetano Di Vaio, regista, produttore e attore di 56 anni abbastanza conosciuto a Napoli.

Gaetano Di Vaio, il Baroncino di Gomorra coinvolto in un incidente stradale

Il ruolo che l’ha visto presente all’interno della fiction di Gomorra era quello de il “Baroncino“, ruolo interpretato nella prima e nella seconda stagione della serie TV. Eppure Gaetano Di Vaio è celebre anche per essere stato il produttore cinematografico di “Bronx Film“, oltre che autore di diversi libri e documentari che prendono spunto dal suo passato malavitoso. Nelle sue opere racconta spesso del suo passato da tossicodipendente e detenuto, ma una volta essere riuscito a venir fuori dal mondo criminale si è fatto strada nel mondo come artista.

Dinamica ancora da chiarire, l’attore è in condizioni gravi

L’incidente che ha visto coinvolto l’attore di Gomorra si è verificato – come riporta Fanpage.it – in Via Santa Maria a Cubito, una lunghissima strada che inizia a Chiaiano e collega la zona a Nord di Napoli, fino ad arrivare nel Casertano. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma – secondo le prime ricostruzioni – sembra che Di Vaio abbia perso il controllo del suo motociclo e sia caduto sull’asfalto in maniera violenta. Immediatamente soccorso dagli uomini del 118, Gaetano Di Vaio è stato velocemente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

Attualmente l’attore è ricoverato in prognosi riservata ed è considerato in pericolo di vita. Le sue condizioni stanno ovviamente facendo preoccupare anche i tanti fans, che sui social gli stanno dedicando molteplici messaggi di ripresa e incitamento a non mollare. Familiari e amici, che avevano incontrato Gaetano Di Vaio proprio poco prima dell’incidente, sono increduli per quanto accaduto.

I primi rilievi effettuati dai Carabinieri della stazione di Qualiano intervenuti sul luogo dell’incidente, non sono stati sufficienti per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Le forze dell’ordine continueranno a lavorare per far luce sull’incidente. Intanto fans, amici e familiari si stringono attorno a Gaetano Di Vaio, attendendo con ansia notizie sulle sue condizioni.