Kvaratskhelia in partenza? Parla De Laurentiis: “Come stanno le cose”

Il futuro di Kvaratskhelia dovrebbe essere a Napoli, nonostante ciò, le voci sul talento insistono, ADL si è espresso in merito.

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe essere uno dei pochi perni certi da cui ripartire. In casa Napoli ci sarà una discreta rivoluzione in estate, con tanti calciatori sul punto di salutare la piazza con cui hanno condiviso il sogno scudetto.

Tra questi non dovrebbe esserci Kvaratskhelia. Il pezzo da 90 ad essere ceduto in questa sessione, sarà con certezza assoluta Victor Osimhen, che attraverso la sua clausola permetterà al Napoli di incassare tra i 120 ed i 130 milioni. Una cifra monstre, la più remunerativa della storia azzurra e che dovrebbe essere utilizzata come base per il mercato in entrata. Per questa motivazione, annessa alla poca inclinazione della società a liberarsi di più di un top player a sessione, la permanenza di “Kvaradona” appare più probabile, ma nel calcio non si sa mai.

De Laurentiis su Kvaratskhelia: le parole del patron sul rinnovo del georgiano

Aurelio De Laurentiis secondo le ultime voci di calciomercato, sarebbe in fase di trattativa con il numero 77 per sbloccare il suo rinnovo. Kvaratskhelia, nonostante lo scudetto ed annesso titolo di MVP della stagione, percepisce infatti ad oggi uno degli stipendi più bassi in rosa, lo stesso accordatogli quando venne scoperto nella misteriosa prima lega georgiana.

Insomma, il patron pare sia ormai consapevole di dover corrispondere un adeguamento al giocatore per non rischiare di perderlo. Proprio il numero 1 del club partenopeo, si è espresso in merito nel corso della conferenza stampa dei ritiri estivi:

“Osimhen e Kvara nei manifesti dei ritiri? Una domanda paracula. Chi vivrà vedrà, rispondo così, stiamo calmi per il futuro. Il contratto di Kvaratskhelia scade nel 2027, per questo motivo sono molto tranquillo, poi che voi parliate di questa cosa, forse fomentati dai procuratori, non serve a niente, se non ad inasprire certe situazioni. Allora l’abbiamo scoperto noi? Sarà anche il caso che siamo noi allora a decidere quanto dare ai nostri giocatori. Leggo tanto, tante ca**ate, scrivete e fate tutto voi, fosse per voi avrei già comprato tutti gli allenatori e calciatori, volete notizie, ma io non ve le do”.

Insomma, un De Laurentiis nel suo solito stile vulcanico. Smentite di rito a parte, però, la trattativa per il rinnovo tra le parti pare scontata, unica via di sblocco di questa situazione, sempre che non si voglia pensare ad una cessione.