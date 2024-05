Ultimissime Napoli, ritorno di fiamma per l’estate: colpo da 25 milioni!

Il Napoli studia un nuovo colpo per rinforzare la rosa. La società avrebbe individuato un profilo importante per la nuova stagione.

Proseguono le mosse del Napoli in vista della prossima stagione. La dirigenza vuole cancellare rapidamente la stagione deludente, motivo per il quale a breve potrebbe iniziare una mini rivoluzione. Quest’ultima, comprenderà anche diversi big che lasceranno la causa azzurra per militare altrove (basti ripensare a Zielinski e Osimhen). Proprio le cessioni saranno determinanti per i partenopei, in quanto assicureranno un tesoretto importante da reinvestire sul mercato.

Infatti, nelle ultime settimane Aurelio De Laurentiis starebbe sondando diversi profili. L’obiettivo è trovare i calciatori adatti da cui ripartire in vista dei prossimi anni. Ad incidere sulle operazioni sarà ovviamente anche il nuovo allenatore, il quale però non è stato ancora svelato. La decisione legata al tecnico sarà determinante ai fini degli acquisti, ma intanto il patron ha già iniziato la propria “ricerca”.

Mercato Napoli, torna di moda Samardzic: le ultime

La storia d’amore tra Lazar Samardzic e il Napoli non si è mai concretizzata. Il centrocampista dell’Udinese è da tanti mesi nel mirino del club partenopeo, il quale però non ha mai affondato in modo definitivo il colpo. L’operazione potrebbe subire una svolta nelle prossime settimane vista la volontà della dirigenza. Come riportato da “TuttoSport” sulle tracce del calciatore ci sono nuovamente Napoli, Juventus e non solo. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“In estate però è previsto il grande salto, magari dopo un brillante Europeo che potrebbe aiutare il club dei Pozzo a tenere alto il prezzo. Servono, infatti, almeno 25 milioni per strapparlo lo all’Udinese e accaparrarselo. La Juventus a gennaio aveva sondato il terreno e potrebbe tornare alla carica. Idem il Napoli, anche se non si escludono chiamate dalla Premier League, dove Brighton e West Ham si erano gia fatte avanti l’anno scorso. Insomma, un bel finale di stagione può rilanciarne le quotazioni”

La trattativa con l’Udinese non sarà di certo semplice. Infatti, sarà necessario assecondare le richieste del club friulano per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Inoltre, un altro tassello cruciale è rappresentato dalla volontà del calciatore. Quest’ultimo è attualmente concentrato sul finale di stagione, motivo per il quale ogni decisione è rimandata alle prossime settimane. Le società interessate sono diverse, ed infatti Aurelio De Laurentiis dovrà provare ad anticipare la concorrenza.