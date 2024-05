Rugani, definito il futuro del difensore: c’è l’annuncio sul Napoli

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in entrata. Nelle ultime settimane, c’è stato un interessamento per Daniele Rugani.

In casa Napoli si lavora già alla prossima stagione. L’obiettivo primario è cancellare quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi, in modo tale da assicurare all’intera piazza un progetto importante. A tal proposito, la chiave necessaria è ovviamente il mercato, in modo particolare in entrata. Gli acquisti saranno determinanti e come già raccontato in passato saranno affidati a Giovanni Manna, ormai prossimo direttore sportivo del club azzurro. Una volta ufficializzata la separazione dalla Juventus, il dirigente inizierà a lavorare con De Laurentiis per tracciare la strada.

Gli azzurri, nonostante la stagione non sia ancora terminata, stanno già ragionando in ottica futura. Infatti, nel mirino del club ci sono già diversi profili. Uno dei reparti da puntellare è certamente la difesa. Quest’ultima, ha vissuto una stagione da incubo vista le numerose difficoltà riscontrate negli interpreti e non solo. L’addio di Kim Min-Jae non è mai stato colmato, motivo per il quale c’è l’assoluta necessità di ingaggiare un profilo affidabile. A tal proposito, la dirigenza ha sondato Daniele Rugani, attualmente in forza alla Juventus ma l’affare potrebbe complicarsi.

Rugani, pista complicata per il Napoli: vicino il rinnovo con la Juventus

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. Il primo reparto da puntellare è la difesa, la quale ha bisogno di un interprete in grado di invertire la rotta. Uno dei profili nel mirino del club è Daniele Rugani, attualmente in forza alla Juventus ma spesso ai margini. Nelle ultime ore, Marco Giordano, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “SpazioJuve” analizzando il futuro del difensore italiano.

Di seguito le sue parole:

“Che un calciatore come Rugani possa piacere al Napoli o ad altri club è scontato. Che ci sia un percorso evidentemente un percorso da fare con la Juventus è altrettanto scontato. Secondo quello che sono le ultime informazioni, la situazione è che Rugani firmerà al 99,99% il rinnovo con i bianconeri. La trattativa è stata impostata ed è quasi terminata: le parti in causa sentono di parlare di effetto meraviglia nel caso in cui non dovesse esserci la firma. Rugani ha grande rispetto per la Juventus che gli ha permesso di imporsi e mette questo prima anche di questioni economiche. Nel calcio, poi, un margine lo si lascia sempre e comunque, ma il destino di Rugani è quello di continuare con la Juventus. Dagli attuali circa 3 milioni di euro si passerà a cifre inferiori ed è previsto un prolungamento di due anni più uno di opzione”.

Si complica, dunque, la possibilità che Rugani possa accasarsi al Napoli da svincolato, considerata la volontà dell’ex Empoli di restare ancora in maglia bianconera.