Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Juventus: la situazione

La notizia dell’ultim’ora sorprende i tifosi azzurri, l’asse di mercato con la società bianconera scalda la piazza.

Si fa sempre più vicino l’inizio della finestra estiva di calciomercato, pronta a infiammare i già caldi imminenti mesi. Il Napoli è tra le società che sarà più coinvolta su questo fronte, la dirigenza azzurra dovrà compiere uno splendido lavoro di rifondazione della rosa. Sono tanti i giocatori sul piede di partenza, tuttavia non sarà scontato trovare a tutti una sistemazione adeguata. I tifosi puntano le proprie speranze su Giovanni Manna, prossimo a ricevere l’investitura di ds del club azzurro dopo l’esperienza alla Juventus. Al giovane dirigente sportivo verranno affidate le chiavi della rivoluzione, le mansioni da portare a termine determineranno il futuro della formazione campana.

La rosa verrà inevitabilmente ritoccata in tutti i reparti, da capo a coda. Prima di procedere sul mercato, però, ci sarà da scegliere l’allenatore su cui puntare per le prossime stagioni. I nomi accostati alla panchina partenopea sono tanti, nelle ultime ore si è parlato di un’accelerata per Antonio Conte. Dopo Manna, dunque, un altro ex juventino potrebbe accasarsi nel capoluogo campano per tentare le proprie fortune. Al ds e al tecnico, inaspettatamente, potrebbe aggiungersi anche un calciatore che saluterebbe la Juventus per difendere i colori azzurri: il nome sorprende i tifosi, l’affare di mercato può concretizzarsi.

Il Napoli studia il colpo Rugani, i dettagli

I prossimi mesi di calciomercato saranno fondamentali per il futuro del Napoli, chiamato a risollevarsi dopo un’annata incredibilmente nefasta. Tra i reparti da modificare ci sarà sicuramente la difesa, gli azzurri sono alla ricerca di un profilo affidabile che possa aumentare la qualità del pacchetto arretrato: secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’identikit porterebbe a Daniele Rugani della Juventus. L’esperto centrale difensivo è in attesa di firmare il rinnovo in bianconero, ma la trattativa è in fase di stallo e il Napoli ne avrebbe approfittato per tastare il terreno con un timido sondaggio volto a comprendere la disponibilità e le eventuali condizioni dell’affare.

Saranno da attendere nuovi sviluppi sulla vicenda, ma i partenopei sono sicuramente molto attivi sul mercato; le prossime settimane regaleranno importanti sviluppi che i tifosi sperano possano cambiare il rendimento della squadra. Il morale del popolo napoletano è chiaramente bassissimo, solo qualche colpo altisonante potrebbe risvegliare l’entusiasmo della piazza che sogna di ritornare ai livelli competitivi degli anni passati.