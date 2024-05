Gudmundsson Napoli, concorrenza da Inter e Premier: spunta la scelta del giocatore

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra segue Gudmundsson per rinforzare l’attacco nella prossima stagione.

In casa Napoli è giunto il momento di cancellare il passato e concentrarsi sul futuro. Le ultime uscite determineranno il piazzamento in classifica degli azzurri, i quali si giocheranno fino alla fine un posto in Conference League con la Fiorentina. I dati della stagione in corso non sono per nulla entusiasmanti, motivo per il quale è necessario invertire la rotta. L’obiettivo della dirigenza ed ovviamente del presidente De Laurentiis è quello di formare una rosa all’altezza, in modo tale da tornare a competere ad alti livelli. A tal proposito, alla Corte del Vesuvio potrebbe concretizzarsi una mini rivoluzione che con ogni probabilità andrà a “colpire” anche numerosi big.

La linea di Aurelio De Laurentiis è chiara: tutti gli occhi saranno concentrati sul mercato. La società ha l’obbligo di individuare i profili cruciali da cui ripartire in vista dei prossimi anni. Tale discorso è ovviamente collegato anche alle uscite, le quali avranno certamente come protagonisti Piotr Zielinski (Inter) e Victor Osimhen, ormai sempre più lontano dalla Campania e dall’Italia stessa. Proprio da qui, nasce la necessità di ingaggiare nuovi giocatori in entrata che sappiano colmare i vuoti in diverse zone del campo. Nelle ultime settimane, sono aumentate a dismisura le quotazioni di Albert Gudmundsson, attualmente in forza al Genoa di Gilardino.

Gudmundsson, il Napoli prepara l’assalto: occhio alla concorrenza

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il Napoli si sta muovendo in modo molto concreto per arrivare ad Albert Gudmundsson. Quest’ultimo è stato fin qui assoluto protagonista con la maglia del Genoa, motivo per il quale si è meritato l’attenzione delle big. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Dopo una stagione simile, Gudmundsson punta al grande salto. Sa di meritarlo e ha l’imbarazzo della scelta. Il Napoli ha seguito e apprezzato il calciatore in questi mesi e ora è alla porta, chiede informazioni, prova a capire i margini dell’operazione in termini economici e non solo. Il club azzurro, ad esempio, è consapevole del fatto che siano diverse le società che puntano l’islandese. Gudmundsson è stata una sorpresa assoluta per la Serie A. Ha segnato quattordici gol e collezionato una serie infinite di giocate che hanno infiammato Marassi e l’intero campionato. De Laurentiis ha una spiccata sensibilità per i talenti e per questo punta Gudmundsson, ma dovrà superare non solo la concorrenza dell’Inter ma anche della Premier League, meta preferita del giocatore”.

La trattativa con il Genoa non sarà facile, anche a causa del prezzo del cartellino stabilito dai liguri. Inoltre, a determinare la trattativa in una direzione o nell’altra sarà la volontà del calciatore. Quest’ultimo, preferirebbe un possibile approdo in Premier League visto il fascino del campionato inglese, ma non sono da escludere sorprese nelle prossime settimane.