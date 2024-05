ESCLUSIVA – Conte Napoli, ULTIM’ORA sulla trattativa: “Successo già 4 o 5 volte”

Arrivano novità importantissime in merito alla trattativa tra Antonio Conte e il Napoli: le parti sono entrate nel vivo della trattativa per cercare di trovare l’ok definitivo.

Antonio Conte e il Napoli: un binomio che negli ultimi tempi è divenuto sempre più chiacchierato. Perché la volontà da parte di Aurelio De Laurentiis di puntare sul tecnico leccese è ormai nota addirittura dallo scorso autunno, quando gli azzurri tentarono il tutto e per tutto per strappare l’ok di Conte a subentrare a Rudi Garcia. L’ex CT della Nazionale, però, ha preferito aspettare il finale dell’annata in corso, che è ormai a pochi centimetri.

Le novità di questi ultimi giorni indicano una situazione che ormai è entrata nel vivo, al di là delle alternative che in queste settimane hanno fatto capolino: da Gian Piero Gasperini a Stefano Pioli, passando per Vincenzo Italiano. Tutte piste che nelle ultime ore sono finite in stand by, forse addirittura in maniera definitiva. Perché sul fronte Napoli-Conte i contatti sono fitti e la volontà di trovare l’accordo c’è.

Ultimissime Napoli: le ultime sulla trattativa Conte

Aurelio De Laurentiis spinge per Antonio Conte: la notizia di queste ore trova sempre più conferme e accende l’intera tifoseria. Il giornalista Marco Giordano in esclusiva per Spazio Napoli fa sapere che negli ultimi giorni i contatti sono aumentati a dismisura, con le parti che si sono viste per ben quattro volte per parlare di prospettive e di punti d’incontro per arrivare alla quadra definitiva.

Secondo quanto si apprende dal giornalista, ci sono stati molteplici incontri tra le parti, in cui evidentemente si è parlato di cifre, formule e di modalità di un matrimonio che fino a qualche settimana fa sembrava complicato, ma che col passare delle ore si fa sempre più possibile.

Ovviamente, le parti sono ancora in contatto per cercare di limare ciò che va sistemato, ma ciò che emerge è una volontà nel cercare un compromesso che possa andare davvero bene a tutti. Insomma, l’accordo c’è ma si lavora per arrivare allo stesso, con tutti gli altri candidati che restano sullo sfondo ma più defilati.