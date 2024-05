Domanda fraintesa sul Napoli, Spalletti chiede scusa e abbraccia la giornalista: l’accaduto (VIDEO)

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana ed ex Napoli, Luciano Spalletti, è tornato a parlare. Arrivano le scuse alla giornalista, e poi le parole sulla stagione complicata degli azzurri.

Il Napoli viaggia spedito verso il termine di questa stagione, che purtroppo è stata tutt’altro che positiva. Gli azzurri hanno avuto un crollo vertiginoso in quest’annata, che nessuno si aspettava, soprattutto dopo la netta conquista dello scudetto nella passata stagione.

Gli addii di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sicuramente hanno inficiato sul calo degli azzurri, che hanno perso due punti di riferimento importanti. Sull’annata complicata degli azzurri si è espresso proprio l’ex allenatore ed attualle C.T. della Nazionale italiana, non prima però di essersi scusato con una giornalista per una domanda fraintesa.

Spalletti torna a parlare del Napoli: le dichiarazioni sull’annata degli azzurri

La scorsa stagione, il Napoli è stato protagonista di una cavalcata strepitosa verso il 3 scudetto della sua storia, con Luciano Spalletti che ha guidato egregiamente gli azzurri. Purtroppo però a causa di alcune divergenze con il presidente Aurelio De Laurentiis, a fine stagione è arrivata la separazione tra il tecnico ed il Napoli. Dopo pochi mesi, Spalletti è però tornato ad allenare, assumendo l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’ex allenatore del Napoli ha guidato gli azzurri verso la qualificazione ai Campionati Europei che partiranno tra meno di un mese.

Intanto Luciano Spalletti è stato tra i protagonisti dell’evento Sport Human Factor a Roma. Prima di rispondere alle domande dei giornalisti, Spalletti si è scusato con la giornalista Francesca Benvenuti, di cui aveva frainteso una domanda. Successivamente Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti, con TuttoMercatoWeb che ha raccolto le dichiarazioni del tecnico anche sulla stagione del Napoli.

“Naturalmente mi dispiace per l’annata che sta vivendo la mia ex squadra. C’è bisogno di reclutare tutte le forze a disposizione per cui non dipende mai da una persona sola, ma dalla disponibilità di tantissime persone e tantissimi particolari. In quell’ambiente lì, eravamo riusciti a contagiare delle persone per lo stesso obiettivo, per cui questo fatto di trovare delle cose di qualità dove creano predisposizione, attenzione, uscire dallo spogliatoio e uscire il campo sempre segnato bene, tutto in ordine anche fuori dal perimetro di gioco, diventa una qualità importante. Il ‘sarò con te’ sulle casacche va a tentare di coinvolgere non solo chi è dentro al campo, ma anche i ‘nonnini’ che sono sulle panchine ai Quartieri Spagnoli, è come dire che siamo tutti importanti per i risultati della squadra”.

Spalletti ha dunque mostrato ufficialmente il proprio dispiacere per l’annata negativa della sua ex squadra, che poco più di un anno fa conquista il tricolore. Il C.T. dell’Italia ha poi fatto un excurcus sul legame instaurato all’interno dell’ambiente nella scorsa stagione, mostrando come c’era l’attenzione ad ogni minimo dettaglio. In chiusura è stato citato il film sullo scudetto uscito lo scorso 4 maggio, con il motto “Sarò con Te” che mira a raggiungere e coinvolgere ogni singolo tifoso azzurro. Dunque Spalletti è tornato a parlare della sua ex squadra, mostrando il proprio dispiacere su come si sia evoluta la situazione dopo il suo addio.

