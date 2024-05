De Laurentiis show, tifoso della Juventus gli chiede una foto: da non credere cosa succede (VIDEO)

Al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, De Laurentiis è uscito senza rilasciare dichiarazioni. Il patron azzurro però si è reso protagonista di un siparietto con un tifoso della Juventus.

Il Napoli si avvia verso il termine della stagione, che permetterà agli azzurri poi di concentrarsi verso la prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a lavorare su diversi fronti, sia per il suo Napoli che per il futuro della Serie A.

Il patron azzurro si è recato nella sede del CONI per presenziare all’Assemblea di Lega Serie A che si è tenuta nel pomeriggio. Sia all’ingresso che all’uscita, De Laurentiis non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, ma si è reso protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso della Juventus.

Show di De Laurentiis con un tifoso della Juventus: cos’è successo

Sono giorni roventi per il futuro del Napoli. Il club di De Laurentiis presto chiuderà una stagione piuttosto complicata, e potrà voltare pagina verso la nuova stagione che dovrà sancire la rinascita degli azzurri. Però ci sarà bisogno di effettuare diversi interventi. Principalmente si dovrà scegliere il nuovo tecnico, che poi insieme alla dirigenza fornirà delle indicazioni circa il mercato da svolgere. Su questi fronti si muove qualcosa, ma non c’è ancora nulla di concreto.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente a Roma per l’Assemblea di Lega Serie A, non si è sbottonato dinanzi alle domande dei giornalisti sia all’entrata che all’uscita dell’assemblea. Mentre si avviava verso l’uscita, un tifoso della Juventus ha avvicinato De Laurentiis per chiedergli una foto. La risposta del patron azzurro ha spiazzato i giornalisti presenti: “Eh no, con la maglia bianconera no figlio mio… vabbè bisogna essere democratici”. De Laurentiis dopo le seguenti affermazioni si è concesso alla foto col tifoso bianconero, per poi avviarsi nuovamente verso l’auto che l’attendeva all’esterno.

Nonostante l’acerrima rivalità tra Napoli e Juventus, il presidente De Laurentiis ha voluto deporre l’ascia di guerra e fare un’eccezione, concedendo la foto al fortunato tifoso. Il patron ha colto questa occasione anche per continuare il proprio “silenzio stampa” dinanzi ai giornalisti lì presenti che gli hanno chiesto novità sul fronte allenatore e sul futuro della Serie A. Maggiori novità potrebbero però arrivare molto presto. Difatti con il termine della stagione calcistica, sarà chiara la posizione di molti allenatori, e da quel momento in poi ogni giorno sarà quello giusto per ufficializzare il nuovo allenatore. Dopo mesi di attesa, ci avviamo verso la risoluzione dell’enigma, e quindi scopriremo chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Di seguito il video pubblicato su X da Calciomercato.it: